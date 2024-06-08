Грандиозно, красиво, зрелищно – в Пружанах завершается юбилейный XX фестиваль «Вытокi»
Три дня незабываемых эмоций! Лишь один город и лишь раз в году! Спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» перезагрузили в Пружанах! Еще масштабнее, насыщеннее и ярче! 20-й – юбилейный – праздник проложил новые туристические маршруты, добавил на карту города новую спортивную локацию, а еще зажег поистине олимпийское пламя побед! Грандиозный финал трехдневного марафона продолжается в эти минуты в Пружанах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi».
Зажечь огонь побед в сердцах! В 2024 году в олимпийском квесте все как в большом спорте – назовут обладателей золотых, серебряных и бронзовых титулов!
Задания на 25 локациях усложнились, а взамен еще больше призов. За справедливостью и точностью следят настоящие чемпионы.
Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:
Гандбол популярен, интересен. Посмотрите, какое количество детей преодолевают первые шаги в гандболе. Каждый может поучаствовать, посмотреть, увидеть много знаменитых спортсменов.
– Я очень много всего сделала. У меня 1 бронзовая и 4 золотые.
– Мне все очень понравилось. Только по боксу серебряная, а так все золотое.
Еще одна фишка новых масштабных «Вытоков» – звездный футбольный матч, а заодно и мастер-класс для юных спортсменов. На «Вытоках» в бутсы обули даже именитых белорусских гребцов. А в перерыве не прорваться сквозь толпу поклонников к легендарному футболисту Александру Глебу, бывшему игроку «Арсенала», «Штутгарта» и «Барселоны».
Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:
Хорошая праздничная атмосфера, здорово.
Подробности в сюжете.