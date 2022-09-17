«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине

Новости Беларуси. Во второй раз наш телеканал подготовил яркий гала-концерт ко Дню народного единства. В 2022 году местом его проведения выбрали самый большой район в Беларуси – Столинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда СТВ отмечает День единства вместе с его жителями. Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит в Столине.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся в Столинском районе. Здесь репетируют большой гала-концерт СТВ. 1939 год для этого места был по-особенному важен – 17 сентября соединил Беларусь в одно большое единое государство. И здесь это ощущается наиболее ярко и сочно. Если спросить жителей Столина, в чем же заключается единство, вы получите лаконичный и емкий ответ: единство в труде, единство в любви к своей Родине, а еще единство обязательно в будущем.

К слову, о будущем. Столинский район славится хорошей детской футбольной школой – десятки талантливых спортсменов попадают отсюда в лучшие футбольные академии Беларуси. В День единства большой чемпионат для юных дарований со всей области. А старт ему дал один из самых титулованных и знаменитых футболистов суверенной Беларуси Александр Глеб.

Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:

У этих ребят огромная мотивация и желание. Я считаю, что это надо поощрять и проводить побольше соревнований, турниров областных. Чтобы ребята чувствовали, что на них смотрят, что у них есть шанс попасть в сборную Беларуси на первых порах. Или в высшую лигу.

Единство в будущем. Слоган продолжает и подарок для маленьких жителей Столина. Большой игровой комплекс для малышей и открытая воркаут-площадка для взрослых. Городской сквер – это магнит для молодых и многодетных семей. Каждый тринадцатый орден матери в Беларуси вручается женщинам из Столинского района.

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Праздник День народного единства хоть и молодой, но у него уже сложилась определенная традиция. Мы его активно отмечаем с активным участием наших гостей и друзей. Безусловно, все мы с большим нетерпением ждем вечернего концерта от СТВ. Это будет настоящий праздник для нас, столинчан.