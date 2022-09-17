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«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине

17 сентября 2022 14:18
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Новости Беларуси. Во второй раз наш телеканал подготовил яркий гала-концерт ко Дню народного единства. В 2022 году местом его проведения выбрали самый большой район в Беларуси – Столинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда СТВ отмечает День единства вместе с его жителями.

Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит в Столине.

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы находимся в Столинском районе. Здесь репетируют большой гала-концерт СТВ. 1939 год для этого места был по-особенному важен – 17 сентября соединил Беларусь в одно большое единое государство. И здесь это ощущается наиболее ярко и сочно. Если спросить жителей Столина, в чем же заключается единство, вы получите лаконичный и емкий ответ: единство в труде, единство в любви к своей Родине, а еще единство обязательно в будущем.

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине-4

К слову, о будущем. Столинский район славится хорошей детской футбольной школой – десятки талантливых спортсменов попадают отсюда в лучшие футбольные академии Беларуси. В День единства большой чемпионат для юных дарований со всей области. А старт ему дал один из самых титулованных и знаменитых футболистов суверенной Беларуси Александр Глеб.

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине-7

Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:
У этих ребят огромная мотивация и желание. Я считаю, что это надо поощрять и проводить побольше соревнований, турниров областных. Чтобы ребята чувствовали, что на них смотрят, что у них есть шанс попасть в сборную Беларуси на первых порах. Или в высшую лигу.

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине-10

Единство в будущем. Слоган продолжает и подарок для маленьких жителей Столина. Большой игровой комплекс для малышей и открытая воркаут-площадка для взрослых. Городской сквер – это магнит для молодых и многодетных семей. Каждый тринадцатый орден матери в Беларуси вручается женщинам из Столинского района.

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине-13

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Праздник День народного единства хоть и молодой, но у него уже сложилась определенная традиция. Мы его активно отмечаем с активным участием наших гостей и друзей. Безусловно, все мы с большим нетерпением ждем вечернего концерта от СТВ. Это будет настоящий праздник для нас, столинчан.

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине-16

Кристина Протосовицкая:
Мы покажем изнанку подготовки большого шоу. Здесь проходит сейчас репетиция всех артистов. Гала-концерт СТВ ждут с большим нетерпением. Монтаж сцены, светового оборудования, звукового – это буквально тонна аппаратуры – уже завершен. Звезды белорусской эстрады выступают в День народного единства в небольшом райцентре. Это уже традиция СТВ, которая делает телеканал действительно народным.

# День народного единства # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Глеб # Григорий Протосовицкий # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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