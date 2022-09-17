«Ожидание сюрпризов». Телеканал СТВ проведёт гала-концерт в Столинском районе

Новости Беларуси. День народного единства хоть и молодой праздник, но он уже имеет традиции. Во второй раз телеканал СТВ подготовил грандиозный гала-концерт. В 2022 году местом его проведения выбран самый большой район в Беларуси – Столинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого несколько дней команда нашего телеканала работала в райцентре, чтобы смонтировать сцену, звуковое и световое оборудование для масштабного шоу. На главной площади уже все готово. А состав артистов на афише поистине «звездный»: Анастасия Москвина, Елена Гришанова, кавер-бэнд Cosa Nostra и многие другие.

Праздник 17 сентября, День народного единства, молодой. И он настолько нам близок, невзирая на то, что он молодой. Потому что это праздник наш, наш выбор. Мы стали непосредственно участниками его возникновения. Поэтому сегодня это действительно праздничное радостное настроение. Ожидание сюрпризов.

Владимир Семенюк, председатель Столинского райкома профсоюза работников АПК:

Какая сцена у нас прекрасная. Это ж самая большая первая сцена. Конечно, ждем. Все спрашивают: что такое? А это к нам едут. Всех запрашаем, калі ласка, да нас.