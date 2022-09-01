Юрий Вергейчик: «Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба»

Новости Беларуси. Cразу шесть минских школ 1 сентября обзавелись новыми современными стадионами. Футбольные поля дадут возможность начать заниматься этим видом спорта как новичкам, так и тем, кто уже посещает специализированные секции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Вергейчик, п ервый з аместитель п редседателя Белорусской ф едерации ф утбола: Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба. Будут сильные личности – будет сильная сборная. Это главная наша цель.

Александр Глеб, экс-игрок национальной сборной Беларуси по футболу:

Главное – желание самих ребят, когда они хотят чем-то заниматься, любят это дело, есть мечта чего-то добиться. И ничего не останавливает. Конечно, такие площадки помогают для этого развития. Это идеально. В наше время таких условий не было.