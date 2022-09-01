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Юрий Вергейчик: «Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба»

01 сентября 2022 16:44
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Новости Беларуси. Cразу шесть минских школ 1 сентября обзавелись новыми современными стадионами. Футбольные поля дадут возможность начать заниматься этим видом спорта как новичкам, так и тем, кто уже посещает специализированные секции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Вергейчик: «Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба»-1

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола:
Наша задача готовить футболистов уровня Саши Глеба. Будут сильные личности – будет сильная сборная. Это главная наша цель.

Юрий Вергейчик: «Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба»-4

Александр Глеб, экс-игрок национальной сборной Беларуси по футболу:
Главное – желание самих ребят, когда они хотят чем-то заниматься, любят это дело, есть мечта чего-то добиться. И ничего не останавливает. Конечно, такие площадки помогают для этого развития. Это идеально. В наше время таких условий не было.

«Большое событие для нас». По поручению Президента в День знаний открыли сразу 6 футбольных полей в Минске. Подробнее здесь.

# Футбол Беларуси # Юрий Вергейчик # Александр Глеб # Фотофакт

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