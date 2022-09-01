«Большое событие для нас». По поручению Президента в День знаний открыли сразу 6 футбольных полей в Минске

Новости Беларуси. В Белорусской столице ожидается детский футбольный бум, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 сентября сразу шесть минских школ стали обладателями суперсовременных футбольных полей, которые дадут возможность заниматься этим видом спорта как учащимся, так и ребятам, которые уже тренируются в футбольных секциях.

Столичная средняя школа № 162 в Партизанском районе неслучайно стала счастливым обладателем одного из полей. Когда-то в белорусском чемпионате команда Заводского района Минска «Торпедо» была на первых позициях и за нее играли лучшие футболисты страны: Олег Кононов, Владимир Невинский, Сергей Павлюкович. У белазовцев были свои и резерв, и школа. Однако все это ушло в забвение. Но федерация футбола приняла решение возродить былую славу минского «Торпедо». В 2022 году заводчане стартовали во второй лиге.

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола:

Сегодня мы находимся в Заводском районе, где открываем полноценное футбольное поле, где будут заниматься юные футболисты разных возрастов. Было поручение Президента в 2018 году: в девяти районах Минска построить современные спортивные комплексы, где наши юные спортсмены смогут круглый год заниматься на свежем воздухе, что очень важно для нас. Двойной праздник, очень рад. Это большое событие для нас.

Александр Глеб, экс-игрок национальной сборной Беларуси по футболу:

Главное – желание самих ребят, когда они хотят чем-то заниматься, любят это дело, есть мечта чего-то добиться. И ничего не останавливает. Конечно, такие площадки помогают для этого развития. Это идеально. В наше время таких условий не было.