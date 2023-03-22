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Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?

22 марта 2023 20:20
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На отчетно-выборной конференции Белорусской федерации футбола единогласным решением на пост председателя избран Николай Шерстнев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?-1

Первым заместителем стал директор футбольного клуба «Минск» Андрей Василевич. Должности заместителей у экс-председателя Владимира Базанова, а так же у Михаила Ботникова, который возглавляет Федерацию пляжного футбола. В состав исполкома вошли 20 специалистов со всех регионов Беларуси, среди них известный футболист Александр Глеб, а так же один из мэтров тренерского штаба Юрий Пунтус. Первичным вектором работы федерации будет коллегиальное выявление проблем и эффективное их устранение, подчеркнул новый председатель Николай Шерстнев.

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?-4

Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола:
Много чего беспокоит. А выделить, что беспокоит… Знаете, наверное, все-таки мнения болельщиков, зрителей, руководства страны и всех, для кого дорог футбол. Все хотят, чтобы уровень нашего футбола был совершенно на другом уровне. Я думаю, что мы в желании здесь все едины.

На сегодня беспокойство главного функционера вызывают результаты национальной сборной. Этот вопрос один из приоритетных. Отметим, срок работы нового состава федерации во главе с председателем – четыре года.

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# Футбол Беларуси # Андрей Василевич # Владимир Базанов # Михаил Ботников # Юрий Пунтус # Александр Глеб # Николай Шерстнев # Фотофакт

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