Что заставляло плакать Александра Глеба и какие ошибки стоит исправить в белорусском футболе? Большой разговор со спортсменом

Новости Беларуси. Александр Глеб – человек-легенда, герой нашего времени и миллиона мальчишек. Кто, как не он, может вещать о футболе истинную правду?
У нас в гостях Александр Глеб. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Глеб – человек-легенда, герой нашего времени и миллиона мальчишек. Кто, как не он, может вещать о футболе истинную правду?
У нас в гостях Александр Глеб. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Если детство вспомнить.
Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:
Хоккей, футбол – я всем занимался. «Казаки» – очень нравилась игра, когда делишься на команды, эти отметки. Очень много игр. В «чижа» играли, в «пекаря», в значки эти. Зимой… Вообще, это детство я почему с такой ностальгией, такой теплотой вспоминаю? Потому что это для меня было незабываемо.
Юлия Силипицкая:
А когда закончилось детство?
Александр Глеб:
Детство закончилось, наверное, когда Союз развалился. Уже все по-другому началось. Я с четырех лет занимался гимнастикой.
Юлия Силипицкая:
Ну это за руку водили?
Александр Глеб:
Конечно. На Даумана, в принципе, недалеко. У меня неплохо получалось. Я в группе на год старше занимался. В тройку постоянно попадал. Потом отца забрали на Чернобыльскую АЭС, когда случилась трагедия. Мой двоюродный брат занимался прыжками в воду, и он меня отвел. Прыжки в воду.
Юлия Силипицкая:
В СОК «Олимпийский»?
Александр Глеб:
Да. И после гимнастики у меня вообще, в принципе, получалось все лучше, чем у кого-либо. После гимнастики я там самбо мог крутить и как-то отдельно со мной больше занимались. Уделяли больше внимания. А когда отец через полгода вернулся, какое плавание? Только футбол.
Юлия Силипицкая:
Вы стали таким, в общем-то, отцовским продолжением, его мечты.
Александр Глеб:
Да. Он всегда такой фанат был.
Юлия Силипицкая:
А за кого болел, кстати?
Александр Глеб:
За «Динамо-Минск». Он служил в Германии, ему очень нравилась сборная Германии. И он мне очень много рассказывал.
Юлия Силипицкая:
Рассказывал или показывал?
Александр Глеб:
Нет, рассказывал. Моя мечта – лет с 14-ти, была мечта постоянно, засыпал, мечтал, что уеду именно в Германию.
Юлия Силипицкая:
Как видите…
Александр Глеб:
Ну и делал для этого все.
Юлия Силипицкая:
Саша, а может то, что вы один из ярких личностей белорусского футбола – это была ваша ответственность перед папой?
Александр Глеб:
Поначалу было, потому что я, в принципе, из прыжков в воду не хотел уходить, мне нравилось. Там вода, было очень интересно. С вышки пытаешься…
Юлия Силипицкая:
То есть вы экстремальчик такой?
Александр Глеб:
Ну да. Ну, в принципе, детство какое – по гаражам, по крышам лазили, практически никто ничего не боялся. Поэтому страха не было. И из-за этого хотелось больше адреналина.
Юлия Силипицкая:
А сейчас бы спрыгнул с вышки?
Александр Глеб:
Нет, сейчас нет. Я еще лет 10 назад был уверен, что спрыгну с парашютом. Я и с тарзанки прыгал два раза.
Юлия Силипицкая:
Наслышаны.
Александр Глеб:
Но реально страшно.
Юлия Силипицкая:
То есть больше не хочется?
Александр Глеб:
Нет.
Юлия Силипицкая:
Смотрю на наш чемпионат: а почему не идет?
Александр Глеб:
На мой взгляд, у детей нет той мотивации, которая была у нас в то время. У них очень много соблазнов. Знаете, есть такое, когда тебе говорят: надо. А есть, когда это твоя жизненная необходимость – идти, двигаться вперед. Тогда это совсем другое. Это необходимость выживания, необходимость добиться чего-то.
Юлия Силипицкая:
Так что же, их в 6 лет отрывать от мамки и увозить в карьеры?
Александр Глеб:
Не знаю. В 6 лет, конечно, не надо. Когда я играл в Германии, видел, там детей особо не учат тактике до лет 13-ти.
Юлия Силипицкая:
А что они делают?
Александр Глеб:
Они развивают индивидуальные качества. Они кидают мяч, следят. Какие-то нюансы передачи или в ударе ногой, головой.
Юлия Силипицкая:
Слушайте, ну так в 13 лет наши играют ого-го.
Александр Глеб:
Вот именно, наши в 13 играют ого-го.
Юлия Силипицкая:
А те только пинают мячик.
Александр Глеб:
А что потом на выходе? Наши не играют, а они играют. Они уже начинают привязываться к тактическим этим действиям.
Юлия Силипицкая:
И это их тормозит?
Александр Глеб:
Да, у них индивидуальность пропадает. Почему у нас так мало креативных футболистов. Потому что, на мой взгляд, все заточено на то, что ты занимаешь позицию отдать. И у них нет воображения на поле, творчества. От тренера тоже, конечно, очень много зависит. Все-таки он выбирает стратегию, план, тренировочный процесс.
Юлия Силипицкая:
На ваш взгляд, вот этот сезон был не самым выдающимся, я мягко скажу, да?
Александр Глеб:
Это очень мягко сказано. В любом виде спорта, когда ты выходишь на какие-то соревнования, у тебя присутствует волнение.
Юлия Силипицкая:
И вы волновались?
Александр Глеб:
Перед каждой игрой, конечно.
Юлия Силипицкая:
Да вы что?
Александр Глеб:
Ну конечно, все-таки ты выходишь, переживаешь, чтобы все сложилось нормально. Это первые 5 минут, мяча коснулся – и потом это все пропадает. Уже начинается этот адреналин, азарт, ты хочешь выиграть, ты отдаешься. Конечно, кайф, когда получается. Проигрывать я вообще не любил. Даже после каждой игры проигранной я плакал, так переживал.
Юлия Силипицкая:
Да вы что, плакал?
Александр Глеб:
В детстве. Да. Я очень нервничал, злился. Очень не любил проигрывать. Задача тренера – разговаривать, знать.
Юлия Силипицкая:
А что, на ваш взгляд, надо бы изменить, чтобы ситуация немножко поменялась в лучшую сторону? Где бы вы подправили? Сразу то, что в глаза бросается.
Александр Глеб:
В глаза… Мы про сборную говорим? Там мазочком не обойтись одним. На мой взгляд, во-первых, я не хочу критиковать…
Юлия Силипицкая:
Мы не критикуем, мы исключительно разговариваем.
Александр Глеб:
Как Венгер сказал: тяжелее всего играть в простой футбол. Это принял-отдал. Но это тоже движение твоих партнеров. У нас как-то все, не знаю, грубое такое, топорное немножко. Получил, отдал передачу, побежал вперед. Здесь как-то отскочить надо, один открылся вперед, другой отскочил. Чтобы у твоего партнера было два предложения минимум, чтобы отдать. На каком-то этапе мы теряемся. Наверное, наш чемпионат послабее, конечно.
Юлия Силипицкая:
А у нас есть шансы исправить наш чемпионат, сделать его посильнее?
Александр Глеб:
Если отмотать назад, тот же БАТЭ – творил же?
Юлия Силипицкая:
Творил. Божил, я бы сказала.
Александр Глеб:
Действительно, праздник приносил нашей стране, вообще болельщикам. И ничто не мешало. Конечно, и от тренера зависело, и от руководителя. Анатолий Анатольевич. Потому что он жил этим. Он чувствовал тоже каждого футболиста. Он там, когда надо, напихает, когда надо – поддержит.
Юлия Силипицкая:
А у вас получится напихать?
Александр Глеб:
У меня? Конечно. Я требовательный, да. Я вот почему? Я до сих пор считаю своего брата одним из самых талантливых футболистов. За суверенную Беларусь. Реально. У него суперданные были, он креативный, быстрый. Если бы у него характер немного был чуть другой, помягче... И я от него требовал больше всех, я на поле на него кричал больше всех. Потому что знал, что он может больше, лучше.
Юлия Силипицкая:
Сейчас, если бы вам сказали: «Давай, Александр Глеб, покажи, что ты как функционер можешь», испугались бы такого предложения или бы приняли?
Александр Глеб:
Я бы не испугался, но в любом случае, когда ты идешь и берешь на себя ответственность, тут нужна команда единомышленников, которые стоят вместе с тобой.
Юлия Силипицкая:
А что, таких нет?
Александр Глеб:
Нет, есть, конечно. И конечно, выбираем вместе стратегию и двигаемся. Все-таки изменить эту ситуацию сейчас – это не пришел и все получилось.
Юлия Силипицкая:
Нет, не одного года, я согласна. А вот сколько лет понадобится, чтобы развернуть ситуацию? Не изменить, а на пути быть. Лет? Месяцев? Только честно.
Александр Глеб:
Я думаю, больше надо уделять внимания нашим областям, периферии. Потому что там, в принципе, очень много талантливых ребят, которые не избалованы, у которых есть мечта. Мы перестали переступать эти грани, когда ты чего-то добился, тебе хватает и ты не хочешь или не можешь переступить, а надо. Выжимать из себя максимум. Вот пример даже в чемпионате Беларуси. БГУ. Ну ребята, в принципе, туда пришли те, кого никто не взял. Если так брать финансирование, наверное, самое маленькое по чемпионату Беларуси. Но результат налицо. Это тоже, как один знакомый сказал: спортсмен должен быть полуголодным.
Юлия Силипицкая:
Но футболисты почему-то сытые.
Александр Глеб:
Основной заработок должен зависеть от результата. Если ты чего-то добился, вышел в еврокубки, тогда тебе УЕФА или ФИФА присылают премии, бонусы, тогда уже все, ребята этого добились, это ваша заслуга. Каждый футболист должен понимать, что карьера пролетит незаметно. Это кажется. Как мне тогда говорили, в 19 лет: ты должен пахать, чтобы чего-то добиться, потому что ты не заметишь, как все быстро пройдет. Когда тебе в 19 лет говорят, ты: ай, у меня еще впереди… На самом деле, пролетает все очень быстро. Поэтому надо выкладываться и переступать через себя в каких-то моментах. Стремиться, ставить перед собой цели.
Юлия Силипицкая:
Надеюсь, что уже в новом свете у нас будет Александр Глеб с новой приписочкой.
Александр Глеб:
Будем верить.