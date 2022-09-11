Что заставляло плакать Александра Глеба и какие ошибки стоит исправить в белорусском футболе? Большой разговор со спортсменом

Новости Беларуси. Александр Глеб – человек-легенда, герой нашего времени и миллиона мальчишек. Кто, как не он, может вещать о футболе истинную правду? У нас в гостях Александр Глеб. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Если детство вспомнить. Детство закончилось, когда Союз развалился

Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:

Хоккей, футбол – я всем занимался. «Казаки» – очень нравилась игра, когда делишься на команды, эти отметки. Очень много игр. В «чижа» играли, в «пекаря», в значки эти. Зимой… Вообще, это детство я почему с такой ностальгией, такой теплотой вспоминаю? Потому что это для меня было незабываемо. Юлия Силипицкая:

А когда закончилось детство? Александр Глеб:

Детство закончилось, наверное, когда Союз развалился. Уже все по-другому началось. Я с четырех лет занимался гимнастикой. Юлия Силипицкая:

Ну это за руку водили? Александр Глеб:

Конечно. На Даумана, в принципе, недалеко. У меня неплохо получалось. Я в группе на год старше занимался. В тройку постоянно попадал. Потом отца забрали на Чернобыльскую АЭС, когда случилась трагедия. Мой двоюродный брат занимался прыжками в воду, и он меня отвел. Прыжки в воду. Юлия Силипицкая:

В СОК «Олимпийский»? «Когда отец через полгода вернулся, какое плавание? Только футбол»

Александр Глеб:

Да. И после гимнастики у меня вообще, в принципе, получалось все лучше, чем у кого-либо. После гимнастики я там самбо мог крутить и как-то отдельно со мной больше занимались. Уделяли больше внимания. А когда отец через полгода вернулся, какое плавание? Только футбол. Юлия Силипицкая:

Вы стали таким, в общем-то, отцовским продолжением, его мечты. Александр Глеб:

Да. Он всегда такой фанат был. Юлия Силипицкая:

А за кого болел, кстати? Моя мечта с 14 лет была, что я уеду в Германию Александр Глеб:

За «Динамо-Минск». Он служил в Германии, ему очень нравилась сборная Германии. И он мне очень много рассказывал. Юлия Силипицкая:

Рассказывал или показывал? Александр Глеб:

Нет, рассказывал. Моя мечта – лет с 14-ти, была мечта постоянно, засыпал, мечтал, что уеду именно в Германию.

Юлия Силипицкая:

Как видите… Александр Глеб:

Ну и делал для этого все. Юлия Силипицкая:

Саша, а может то, что вы один из ярких личностей белорусского футбола – это была ваша ответственность перед папой? «Я, в принципе, из прыжков в воду не хотел уходить, мне нравилось» Александр Глеб:

Поначалу было, потому что я, в принципе, из прыжков в воду не хотел уходить, мне нравилось. Там вода, было очень интересно. С вышки пытаешься… Юлия Силипицкая:

То есть вы экстремальчик такой? Александр Глеб:

Ну да. Ну, в принципе, детство какое – по гаражам, по крышам лазили, практически никто ничего не боялся. Поэтому страха не было. И из-за этого хотелось больше адреналина. Юлия Силипицкая:

А сейчас бы спрыгнул с вышки? Александр Глеб:

Нет, сейчас нет. Я еще лет 10 назад был уверен, что спрыгну с парашютом. Я и с тарзанки прыгал два раза. Юлия Силипицкая:

Наслышаны. Александр Глеб:

Но реально страшно.

Юлия Силипицкая:

То есть больше не хочется? Александр Глеб:

Нет. Что не так с белорусским чемпионатом по футболу? Юлия Силипицкая:

Смотрю на наш чемпионат: а почему не идет? Александр Глеб:

На мой взгляд, у детей нет той мотивации, которая была у нас в то время. У них очень много соблазнов. Знаете, есть такое, когда тебе говорят: надо. А есть, когда это твоя жизненная необходимость – идти, двигаться вперед. Тогда это совсем другое. Это необходимость выживания, необходимость добиться чего-то. Юлия Силипицкая:

Так что же, их в 6 лет отрывать от мамки и увозить в карьеры? Александр Глеб:

Не знаю. В 6 лет, конечно, не надо. Когда я играл в Германии, видел, там детей особо не учат тактике до лет 13-ти. Юлия Силипицкая:

А что они делают? Александр Глеб:

Они развивают индивидуальные качества. Они кидают мяч, следят. Какие-то нюансы передачи или в ударе ногой, головой.

Юлия Силипицкая:

Слушайте, ну так в 13 лет наши играют ого-го. «У них нет воображения на поле, творчества» Александр Глеб:

Вот именно, наши в 13 играют ого-го. Юлия Силипицкая:

А те только пинают мячик. Александр Глеб:

А что потом на выходе? Наши не играют, а они играют. Они уже начинают привязываться к тактическим этим действиям. Юлия Силипицкая:

И это их тормозит? Александр Глеб:

Да, у них индивидуальность пропадает. Почему у нас так мало креативных футболистов. Потому что, на мой взгляд, все заточено на то, что ты занимаешь позицию отдать. И у них нет воображения на поле, творчества. От тренера тоже, конечно, очень много зависит. Все-таки он выбирает стратегию, план, тренировочный процесс. Юлия Силипицкая:

На ваш взгляд, вот этот сезон был не самым выдающимся, я мягко скажу, да?

Александр Глеб:

Это очень мягко сказано. В любом виде спорта, когда ты выходишь на какие-то соревнования, у тебя присутствует волнение. Юлия Силипицкая:

И вы волновались? «После каждой игры проигранной я плакал» Александр Глеб:

Перед каждой игрой, конечно. Юлия Силипицкая:

Да вы что? Александр Глеб:

Ну конечно, все-таки ты выходишь, переживаешь, чтобы все сложилось нормально. Это первые 5 минут, мяча коснулся – и потом это все пропадает. Уже начинается этот адреналин, азарт, ты хочешь выиграть, ты отдаешься. Конечно, кайф, когда получается. Проигрывать я вообще не любил. Даже после каждой игры проигранной я плакал, так переживал. Юлия Силипицкая:

Да вы что, плакал? Александр Глеб:

В детстве. Да. Я очень нервничал, злился. Очень не любил проигрывать. Задача тренера – разговаривать, знать. Юлия Силипицкая:

А что, на ваш взгляд, надо бы изменить, чтобы ситуация немножко поменялась в лучшую сторону? Где бы вы подправили? Сразу то, что в глаза бросается.

«На каком-то этапе мы теряемся» Александр Глеб:

В глаза… Мы про сборную говорим? Там мазочком не обойтись одним. На мой взгляд, во-первых, я не хочу критиковать… Юлия Силипицкая:

Мы не критикуем, мы исключительно разговариваем. Александр Глеб:

Как Венгер сказал: тяжелее всего играть в простой футбол. Это принял-отдал. Но это тоже движение твоих партнеров. У нас как-то все, не знаю, грубое такое, топорное немножко. Получил, отдал передачу, побежал вперед. Здесь как-то отскочить надо, один открылся вперед, другой отскочил. Чтобы у твоего партнера было два предложения минимум, чтобы отдать. На каком-то этапе мы теряемся. Наверное, наш чемпионат послабее, конечно. Юлия Силипицкая:

А у нас есть шансы исправить наш чемпионат, сделать его посильнее? Александр Глеб:

Если отмотать назад, тот же БАТЭ – творил же? Юлия Силипицкая:

Творил. Божил, я бы сказала. Александр Глеб:

Действительно, праздник приносил нашей стране, вообще болельщикам. И ничто не мешало. Конечно, и от тренера зависело, и от руководителя. Анатолий Анатольевич. Потому что он жил этим. Он чувствовал тоже каждого футболиста. Он там, когда надо, напихает, когда надо – поддержит. Юлия Силипицкая:

А у вас получится напихать?

Александр Глеб:

У меня? Конечно. Я требовательный, да. Я вот почему? Я до сих пор считаю своего брата одним из самых талантливых футболистов. За суверенную Беларусь. Реально. У него суперданные были, он креативный, быстрый. Если бы у него характер немного был чуть другой, помягче... И я от него требовал больше всех, я на поле на него кричал больше всех. Потому что знал, что он может больше, лучше. Юлия Силипицкая:

Сейчас, если бы вам сказали: «Давай, Александр Глеб, покажи, что ты как функционер можешь», испугались бы такого предложения или бы приняли? Александр Глеб:

Я бы не испугался, но в любом случае, когда ты идешь и берешь на себя ответственность, тут нужна команда единомышленников, которые стоят вместе с тобой. Юлия Силипицкая:

А что, таких нет? Александр Глеб:

Нет, есть, конечно. И конечно, выбираем вместе стратегию и двигаемся. Все-таки изменить эту ситуацию сейчас – это не пришел и все получилось. «Основной заработок должен зависеть от результата» Юлия Силипицкая:

Нет, не одного года, я согласна. А вот сколько лет понадобится, чтобы развернуть ситуацию? Не изменить, а на пути быть. Лет? Месяцев? Только честно. Александр Глеб:

Я думаю, больше надо уделять внимания нашим областям, периферии. Потому что там, в принципе, очень много талантливых ребят, которые не избалованы, у которых есть мечта. Мы перестали переступать эти грани, когда ты чего-то добился, тебе хватает и ты не хочешь или не можешь переступить, а надо. Выжимать из себя максимум. Вот пример даже в чемпионате Беларуси. БГУ. Ну ребята, в принципе, туда пришли те, кого никто не взял. Если так брать финансирование, наверное, самое маленькое по чемпионату Беларуси. Но результат налицо. Это тоже, как один знакомый сказал: спортсмен должен быть полуголодным. Юлия Силипицкая:

Но футболисты почему-то сытые.