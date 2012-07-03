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Новости по тегу #3 июля 2012 в Минске

03 июля 2012 13:28

3 июля 2012 в Минске

03 июля 2012 06:45

В ночь на 3 июля 2012 на площади Победы в Минске прошло массовое мероприятие

03 июля 2012 06:02

День Независимости отмечается 3 июля в Беларуси

02 июля 2012 16:12

3 июля с 5.00 и до полуночи в Минске будет ограничено движение на различных участках улиц

02 июля 2012 11:16

День Независимости Беларуси: кто делает праздник и что ждет минчан 3 июля

30 июня 2012 10:00

3 июля 2012 в Минске. Афиша мероприятий

22 июля 2011 10:43

23 июля в Минске верующие смогут проститься с кардиналом Казимиром Свёнтэком

05 июля 2011 13:42

3 июля, в День Независимости, в Беларуси родилось почти 300 малышей

04 июля 2011 11:37

3 июля в Минске произошло 26 преступлений, задержаны 20 пьяных водителей

03 июля 2011 08:12

3 июля в Минске будут перекрыты проспекты Победителей и Машерова и улицы Тимирязева, Орловская и Сурганова

03 июля 2011 07:59

3 июля в Минске: возложение венков на площади Победы

02 июля 2011 13:56

Программа праздничных мероприятий 3 июля в Минске