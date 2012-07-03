Новости по тегу #3 июля 2012 в Минске

В Архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в 13.00 начнется траурное богослужение.
Представители общественного республиканского объединения «Белая Русь» отправились в благотворительный тур по родильным домам страны, чтобы поздравить мам и новорожденных. Им вручили подарки: комплекты детской одежды и набор косметики для маленьких.
Тяжких преступлений совершено не было. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Движение транспорта по ряду улиц Минска сегодня ограничено. С 7.00 и до окончания мероприятий закрыто движение по проспекту Победителей от улицы Ленина до Орловской, а до 12.00 — по проспекту Машерова от Красной до Тимирязева.
Праздничные мероприятия в нашей стране прошли в ночь на 3 июля. Одна из самых торжественных церемоний главного государственного праздника — возложение к вечному огню на площади Победы в Минске — прошла накануне поздно вечером.
По традиции, наиболее красочным зрелищем станет военный парад и театрализованное спортивно-молодежное шествие.
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