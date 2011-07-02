Программа праздничных мероприятий 3 июля в Минске

По традиции, наиболее красочным зрелищем станет военный парад и театрализованное спортивно-молодежное шествие.

В полдень колонна направится к стеле «Минск — город-герой». В торжествах примут участие около 4 тысяч человек и более 160 единиц боевой техники. Кроме белорусских военных — роты почётного караула, курсантов Военной академии, транспортных войск, сводного оркестра Вооруженных Сил — в праздничном параде примут участие и российские гвардейцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Безопасность в День Независимости обеспечат минская милиция, которая уже перешла на усиленный вариант несения службы и внутренние войска. Под дополнительную охрану возьмут места проведения массовых мероприятий. Здесь будет работать сто контрольно-пропускных пунктов. Организаторы рекомендуют приходить на праздничные мероприятия заранее.

Праздничные гулянья пройдут во всех районах столицы. А одной из главных площадок станет парк Победы. Здесь для минчан и гостей подготовили концерт творческих коллективов, выставку-ярмарку «Город мастеров», Летний вернисаж и детский праздник. А у центрального фонтана на воде пройдет большая концертная программа.

Традиционно массовой станет и площадка у Национальной библиотеки. Здесь также состоится праздничный концерт.

Вечером гулянья сместятся к стеле «Минск — город-герой». И в девять вечера начнется гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Свет віншуе Беларусь!». А кульминацией станет салют и акция «Споем гимн вместе».