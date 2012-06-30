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3 июля 2012 в Минске. Афиша мероприятий

30 июня 2012 10:00
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3 июля в Минске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия


п/п

Наименование
мероприятий

Время
проведения

Место
проведения

1

Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие «Олимпийский карнавал»

03.07.2012
10.00-11.40

пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск-город-герой» (приглашают за 30 минут до начала)

2

Праздник «Беларусь, моя милая!»

03.07.2012
13.00-19.00

парк Победы

3

Праздник «Ганаруся табой, Беларусь!»

03.07.2012
14.00-19.00

площадка у Дворца спорта
(пр. Победите-лей, 4)

4

Гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Беларусь в моем сердце»


акция «Споем гимн вместе»

праздничный салют

03.07.2012-
04.07.2012
21.00-00.30
 
22.55

23.00

площадка у обелиска
«Минск-город-герой»

3 июля в Минске: мероприятия в районах города


Заводской район

1.

Районный праздник »Беларусь – моя гордость и слава»

03.07.2012
12.00-18.00

Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября
(ул. Долгобродская, 44)

2.

Концертно-развлекательная программа «Белорусские узоры»

03.07.2012
12.00-15.00

ГКПУ «Минский зоопарк»
(ул. Ташкентская, 40)

3.

Детская развлекательная игровая программа «Мой чароўны беларускі край»

03.07.2012
12.00-15.00

Площадь возле ЗАО «Универсам «Заводской» (ул. Герасименко, 26)


Ленинский район

1.

Районный праздник »Я за тебя сердцем, Беларусь»

03.07.2012
12.00-19.00

Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)


Московский район

1.

Районный праздник на 2-х концертных площадках:
«Радзіме дарагой прысвячаем…»,

«Ганаруся табою, Беларусь сінявокая»

03.07.2012


13.00-17.00


13.00-18.00

Сквер по проспекту газеты «Правда»


верхняя площадка


нижняя площадка


Октябрьский район

1

Театрализованный художественный праздник «Беларусь – жыцця майго крыніца»

03.07.2012
13.00-19.00

Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников
(Чкалова, 7)

2

Художественно-спортивный праздник «Квітней, Беларусь!»

03.07.2012
13.00-19.00

Площадка у торгового центра в микрорайоне Сокол


Партизанский район

1.

Районная праздничная программа «Беларусь – родник вдохновения» (2 площадки)

03.07.2012
12.00-18.00

Центральный детский парк им. Горького
(ул. Фрунзе, 2)


Первомайский район

1

Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь»

03.07.2012
13.00-16.00

Центральный Ботанический сад
(ул. Сурганова, 2В)

2

Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!» (5 площадок)

03.07.2012
13.00-20.00

Парк им. Челюскинцев
(пр. Независимости, 84)

3

Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!»

03.07.2012
11.00-17.00

Детская железная дорога, станция им. К.С.Заслонова (пр. Независимости, 86)


Советский район

1

Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Беларусь – это мы!»

03.07.2012
11.00-17.00

Центральная площадка Парка Дружбы народов (пл. Бангалор)

2

Концертная программа «В городском саду…»

03.07.2012
 14.00-16.00

Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина (за Белгосфилармонией)

3

Физкультурно-спортивный праздник «Беларусь-спортивная»

03.07.2012
11.00-15.00

Комплекс плоскостных спортивных сооружений (ул. Гамарника)


Фрунзенский район

1

Митинги-реквиемы на воинских захоронениях

03.07.2012
10.00

Кальварийское кладбище

Мемориальный комплекс «Масюковщина»

Памятник И.И.Якубовскому

2

Районный праздник
«Славим имя твое, Беларусь!» (7 площадок)

03.07.2012
12.00-18.00

Парк им. «60-летия Октября»
(ул. Матусевича-Сердича-Ольшевского)

3

Акция международного благотворительного фонда «Семья-единение-Отечество» «Вместе – в защиту жизни»

03.07.2012
12.00-16.00

Парк им. «60-летия Октября»
(ул. Матусевича-Сердича-Ольшевского)


Центральный район

1

Районный праздник «Беларусь, моя милая!»;

детский праздник «Краіна майго дзяцінства!»

03.07.2012
13.00-19.00

13.00-17.00

Парк Победы

Минский зоопарк 3 июля приглашает на праздничную программу «Белорусские узоры».

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела зоопарка:
Всех пришедших ждёт концерт с участием фольклорных коллективов города. В числе почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны Заводского района.
Желающие смогут покататься на лошадях. А самые маленькие посетят площадку, на которой животных можно будет не только рассмотреть вблизи, но и покормить.

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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