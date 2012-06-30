3 июля 2012 в Минске. Афиша мероприятий

3 июля в Минске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

№

п/п Наименование

мероприятий Время

проведения Место

проведения 1 Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие «Олимпийский карнавал» 03.07.2012

10.00-11.40 пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск-город-герой» (приглашают за 30 минут до начала) 2 Праздник «Беларусь, моя милая!» 03.07.2012

13.00-19.00 парк Победы 3 Праздник «Ганаруся табой, Беларусь!» 03.07.2012

14.00-19.00 площадка у Дворца спорта

(пр. Победите-лей, 4) 4 Гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Беларусь в моем сердце»





акция «Споем гимн вместе»



праздничный салют 03.07.2012-

04.07.2012

21.00-00.30



22.55



23.00 площадка у обелиска

«Минск-город-герой»

3 июля в Минске: мероприятия в районах города



Заводской район 1. Районный праздник »Беларусь – моя гордость и слава» 03.07.2012

12.00-18.00 Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября

(ул. Долгобродская, 44) 2. Концертно-развлекательная программа «Белорусские узоры» 03.07.2012

12.00-15.00 ГКПУ «Минский зоопарк»

(ул. Ташкентская, 40) 3. Детская развлекательная игровая программа «Мой чароўны беларускі край» 03.07.2012

12.00-15.00 Площадь возле ЗАО «Универсам «Заводской» (ул. Герасименко, 26)

Ленинский район 1. Районный праздник »Я за тебя сердцем, Беларусь» 03.07.2012

12.00-19.00 Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)

Московский район 1. Районный праздник на 2-х концертных площадках:

«Радзіме дарагой прысвячаем…»,



«Ганаруся табою, Беларусь сінявокая» 03.07.2012





13.00-17.00





13.00-18.00 Сквер по проспекту газеты «Правда»





верхняя площадка





нижняя площадка

Октябрьский район 1 Театрализованный художественный праздник «Беларусь – жыцця майго крыніца» 03.07.2012

13.00-19.00 Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников

(Чкалова, 7) 2 Художественно-спортивный праздник «Квітней, Беларусь!» 03.07.2012

13.00-19.00 Площадка у торгового центра в микрорайоне Сокол

Партизанский район 1. Районная праздничная программа «Беларусь – родник вдохновения» (2 площадки) 03.07.2012

12.00-18.00 Центральный детский парк им. Горького

(ул. Фрунзе, 2)

Первомайский район 1 Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь» 03.07.2012

13.00-16.00 Центральный Ботанический сад

(ул. Сурганова, 2В) 2 Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!» (5 площадок) 03.07.2012

13.00-20.00 Парк им. Челюскинцев

(пр. Независимости, 84) 3 Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!» 03.07.2012

11.00-17.00 Детская железная дорога, станция им. К.С.Заслонова (пр. Независимости, 86)

Советский район 1 Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Беларусь – это мы!» 03.07.2012

11.00-17.00 Центральная площадка Парка Дружбы народов (пл. Бангалор) 2 Концертная программа «В городском саду…» 03.07.2012

14.00-16.00 Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина (за Белгосфилармонией) 3 Физкультурно-спортивный праздник «Беларусь-спортивная» 03.07.2012

11.00-15.00 Комплекс плоскостных спортивных сооружений (ул. Гамарника)

Фрунзенский район 1 Митинги-реквиемы на воинских захоронениях 03.07.2012

10.00 Кальварийское кладбище



Мемориальный комплекс «Масюковщина»



Памятник И.И.Якубовскому 2 Районный праздник

«Славим имя твое, Беларусь!» (7 площадок) 03.07.2012

12.00-18.00 Парк им. «60-летия Октября»

(ул. Матусевича-Сердича-Ольшевского) 3 Акция международного благотворительного фонда «Семья-единение-Отечество» «Вместе – в защиту жизни» 03.07.2012

12.00-16.00 Парк им. «60-летия Октября»

(ул. Матусевича-Сердича-Ольшевского)

Центральный район 1 Районный праздник «Беларусь, моя милая!»;



детский праздник «Краіна майго дзяцінства!» 03.07.2012

13.00-19.00



13.00-17.00 Парк Победы

Минский зоопарк 3 июля приглашает на праздничную программу «Белорусские узоры».

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела зоопарка:

Всех пришедших ждёт концерт с участием фольклорных коллективов города. В числе почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны Заводского района.

Желающие смогут покататься на лошадях. А самые маленькие посетят площадку, на которой животных можно будет не только рассмотреть вблизи, но и покормить.