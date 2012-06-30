3 июля 2012 в Минске. Афиша мероприятий

3 июля в Минске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
|
№
|
Наименование
|
Время
|
Место
|
1
|
Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие «Олимпийский карнавал»
|
03.07.2012
|
пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск-город-герой» (приглашают за 30 минут до начала)
|
2
|
Праздник «Беларусь, моя милая!»
|
03.07.2012
|
парк Победы
|
3
|
Праздник «Ганаруся табой, Беларусь!»
|
03.07.2012
|
площадка у Дворца спорта
|
4
|
Гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Беларусь в моем сердце»
|
03.07.2012-
|
площадка у обелиска
3 июля в Минске: мероприятия в районах города
|
|
1.
|
Районный праздник »Беларусь – моя гордость и слава»
|
03.07.2012
|
Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября
|
2.
|
Концертно-развлекательная программа «Белорусские узоры»
|
03.07.2012
|
ГКПУ «Минский зоопарк»
|
3.
|
Детская развлекательная игровая программа «Мой чароўны беларускі край»
|
03.07.2012
|
Площадь возле ЗАО «Универсам «Заводской» (ул. Герасименко, 26)
|
|
1.
|
Районный праздник »Я за тебя сердцем, Беларусь»
|
03.07.2012
|
Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)
|
|
1.
|
Районный праздник на 2-х концертных площадках:
|
03.07.2012
|
Сквер по проспекту газеты «Правда»
|
|
1
|
Театрализованный художественный праздник «Беларусь – жыцця майго крыніца»
|
03.07.2012
|
Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников
|
2
|
Художественно-спортивный праздник «Квітней, Беларусь!»
|
03.07.2012
|
Площадка у торгового центра в микрорайоне Сокол
|
|
1.
|
Районная праздничная программа «Беларусь – родник вдохновения» (2 площадки)
|
03.07.2012
|
Центральный детский парк им. Горького
|
|
1
|
Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь»
|
03.07.2012
|
Центральный Ботанический сад
|
2
|
Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!» (5 площадок)
|
03.07.2012
|
Парк им. Челюскинцев
|
3
|
Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!»
|
03.07.2012
|
Детская железная дорога, станция им. К.С.Заслонова (пр. Независимости, 86)
|
|
1
|
Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Беларусь – это мы!»
|
03.07.2012
|
Центральная площадка Парка Дружбы народов (пл. Бангалор)
|
2
|
Концертная программа «В городском саду…»
|
03.07.2012
|
Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина (за Белгосфилармонией)
|
3
|
Физкультурно-спортивный праздник «Беларусь-спортивная»
|
03.07.2012
|
Комплекс плоскостных спортивных сооружений (ул. Гамарника)
|
|
1
|
Митинги-реквиемы на воинских захоронениях
|
03.07.2012
|
Кальварийское кладбище
|
2
|
Районный праздник
|
03.07.2012
|
Парк им. «60-летия Октября»
|
3
|
Акция международного благотворительного фонда «Семья-единение-Отечество» «Вместе – в защиту жизни»
|
03.07.2012
|
Парк им. «60-летия Октября»
|
|
1
|
Районный праздник «Беларусь, моя милая!»;
|
03.07.2012
|
Парк Победы
Минский зоопарк 3 июля приглашает на праздничную программу «Белорусские узоры».
Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела зоопарка:
Всех пришедших ждёт концерт с участием фольклорных коллективов города. В числе почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны Заводского района.
Желающие смогут покататься на лошадях. А самые маленькие посетят площадку, на которой животных можно будет не только рассмотреть вблизи, но и покормить.