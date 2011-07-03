3 июля в Минске: возложение венков на площади Победы

Праздничные мероприятия в нашей стране прошли в ночь на 3 июля. Одна из самых торжественных церемоний главного государственного праздника — возложение к вечному огню на площади Победы в Минске — прошла накануне поздно вечером.

Первым к подножию обелиска лег венок от Президента Александра Лукашенко. Отдать дань воинам, которые освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и заложили основу Независимости, по традиции пришли также высшие должностные лица страны, руководители государственных органов, ключевых министерств и ведомств, ветеранских, профсоюзных и молодёжных организаций, представители духовенства, а также зарубежные гости. Память погибших почтили минутой молчания.

Мероприятие разделилось на две части — протокольную и драматическую или мини-постановку реквием. Под музыкальную композицию по обе стороны обелиска вышли девушки в белых одеждах с зажжёнными в руках лампадами, в небо воспарила тысяча белоснежных шаров. На фасадах домов заиграли проекции с кадрами хроники военных лет.

В знак особой значимости торжества прозвучал гимн и парадным маршем по площади прошла рота почётного караула — 130 военнослужащих этого элитного подразделения, известного уже во всем мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».