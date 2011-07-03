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3 июля в Минске: возложение венков на площади Победы

03 июля 2011 07:59
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Праздничные мероприятия в нашей стране прошли в ночь на 3 июля. Одна из самых торжественных церемоний главного государственного праздника — возложение к вечному огню на площади Победы в Минске — прошла накануне поздно вечером.

Первым к подножию обелиска лег венок от Президента Александра Лукашенко. Отдать дань воинам, которые освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и заложили основу Независимости, по традиции пришли также высшие должностные лица страны, руководители государственных органов, ключевых министерств и ведомств, ветеранских, профсоюзных и молодёжных организаций, представители духовенства, а также зарубежные гости. Память погибших почтили минутой молчания.

Мероприятие разделилось на две части — протокольную и драматическую или мини-постановку реквием. Под музыкальную композицию по обе стороны обелиска вышли девушки в белых одеждах с зажжёнными в руках лампадами, в небо воспарила тысяча белоснежных шаров. На фасадах домов заиграли проекции с кадрами хроники военных лет.

В знак особой значимости торжества прозвучал гимн и парадным маршем по площади прошла рота почётного караула — 130 военнослужащих этого элитного подразделения, известного уже во всем мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

Возложение венков на площади Победы

# общество # Лукашенко # Фотофакт # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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