В ночь на 3 июля 2012 на площади Победы в Минске прошло массовое мероприятие

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости в нашей стране начались 2 июля. Одна из самых торжественных церемоний главного государственного праздника – возложение к вечному огню на площади Победы в Минске – прошла поздно вечером. Почтить память миллионов погибших во время Великой Отечественной войны сюда пришли минчане и гости столицы. Первым к подножию обелиска лег венок от президента Александра Лукашенко.

Отдать дань воинам, которые освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и заложили основу Независимости, по традиции пришли также высшие должностные лица страны, руководители государственных органов, ключевых министерств и ведомств, ветеранских, профсоюзных и молодежных организаций, представители духовенства, а также зарубежные гости. Память погибших почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие разделилось на две части – протокольную и драматическую или мини-постановку реквием. Под музыкальную композицию по обе стороны обелиска вышли девушки в белых одеждах с зажженными в руках лампадами. И тут же в небо воспарила тысяча белоснежных шаров.

После завершения церемонии Александр Лукашенко тепло пообщался с ветеранами.