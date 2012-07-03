3 июля 2012 в Минске

Новости Беларуси. Концертные и спортивные программы, гуляния, выставки и ярмарки развернулись 3 июля по всей стране. Эстафету праздника из центра столицы подхватили районы. Одной из главных площадок в Минске стал парк Победы. Здесь для минчан и гостей идет большой концерт «Беларусь, мая милая». На сцену с лучшими номерами выходят солисты и творческие коллективы.

По традиции интересная программа подготовлена у Дворца спорта. Здесь пройдут различные состязания и конкурсы. Палатки развернет выездная торговля. Минчане идут на праздник, по традиции, семьями. И стар, и млад находят развлечения по душе.

Пришедших в минский парк Горького в национальном костюме бесплатно прокатят на аттракционах. Здесь же развернется выставка-продажа белорусских костюмов и изделий декоративно-прикладного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-праздничному 3 июля встречает своих пассажиров Минская детская железная дорога. Маленькие минчане и их родители отправлялись в путешествие по стальной магистрали под звуки оркестра. На станциях гостей ожидала концертная программа, аттракционы, игровая площадка, конкурсы и сладкий стол. Нарядные составы сегодня курсируют каждые 20 минут.

В Лошицком парке минчан и гостей города развлекают спортсмены, актеры и рыцари. Ветеранов после парада здесь ждал привал, любимые песни под гармошку и праздничная программа. В живописном месте организованы специальные площадки для детей и любителей активного отдыха. Туристическая тропа, прогулка по старинной усадьбе, прокатиться можно даже на карете.

Побывали в Лошицком парке мэр города Николай Ладутько и премьер-министр Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.