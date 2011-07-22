23 июля в Минске верующие смогут проститься с кардиналом Казимиром Свёнтэком

В Архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в 13.00 начнется траурное богослужение.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилеской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Мне не хотелась бы, каб мы жылі толькі успамінамі аб ім. Ідэі, якімі ён жыў, павінны застаца ў свеце, у сэрцах нашых людзей, каб, бяручы з яго прыклад, з яго мужнасці, веры, сведчання, такім жа чынам будаваць наша жыццё.

Письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Казимира Свёнэка архиепископу Тадеушу Кондрусевичу направил Митрополит Филарет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По мнению владыки, кардинал внес огромный вклад в развитие добрососедских отношений между Белорусской православной и Римско-католической церквями в нашей стране.

Телеграмму с соболезнованиями направил в Конференцию католических епископов в Беларуси Папа Римский Бенедикт XVI. Понтифик отметил, что «Казимир Свёнтэк с большой заботой осуществлял свое епископское служение. Я вспоминаю мужественное свидетельство, которое он дал Христу и своей Церкви в особенно трудные времена, а также энтузиазм, с которым работал во имя духовного возрождения своей страны», – говорится в телеграмме.

Умер кардинал Казимир Свентэк — старейший действующий католический епископ мира