3 июля с 5.00 и до полуночи в Минске будет ограничено движение на различных участках улиц

Новости Беларуси. Скорректировать свой маршрут водителям придется 3 июля. В Минске с 5 утра будет частично ограничено движение транспорта по маршруту следования военной техники к месту проведения парада. С 10 часов утра – по маршруту возвращения механизированной колонны.

С 6 вечера и до полуночи будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей и по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Гвардейская в обоих направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.