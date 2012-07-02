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3 июля с 5.00 и до полуночи в Минске будет ограничено движение на различных участках улиц

02 июля 2012 16:12
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Новости Беларуси. Скорректировать свой маршрут водителям придется 3 июля. В Минске с 5 утра будет частично ограничено движение транспорта по маршруту следования военной техники к месту проведения парада. С 10 часов утра – по маршруту возвращения механизированной колонны.

С 6 вечера и до полуночи будет закрыто движение всех видов транспорта  по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей и по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Гвардейская в обоих направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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