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3 июля, в День Независимости, в Беларуси родилось почти 300 малышей

05 июля 2011 13:42
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Представители общественного республиканского объединения «Белая Русь» отправились в благотворительный тур по родильным домам страны, чтобы поздравить мам и новорожденных. Им вручили подарки: комплекты детской одежды и набор косметики для маленьких.

Акция «Белая Русь» – с любовью к детям» взяла старт в Минске и пройдет в каждом регионе Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, она проводится уже третий год. И за это время более 800 мам по всей республике получили подарки.

Александр Радьков, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Высокая квалификация врачей есть, аппаратура есть. И, конечно, это знают наши мамы. Они уверены, что они защищены и сейчас, и будут защищены в будущем. Потому что у этих детей будет хороший детский садик, школа, гимназия, университет, работа. Они будут уверенно развиваться в своей родной стране.

Наталья Посохова:
3 июля я не планировала рожать. Просто так подучилось. Судьба им была родиться в праздник.

Ирина Навойчик:
Должны были родиться чуть позже. Но рады, что так получилось. Запоминающаяся дата.

Наталья Гончарова:
У нас уже трое детей: старшему – 9 лет, дочке скоро будет два года. Вот оно, наверное, счастье.

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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