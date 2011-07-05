3 июля, в День Независимости, в Беларуси родилось почти 300 малышей

Представители общественного республиканского объединения «Белая Русь» отправились в благотворительный тур по родильным домам страны, чтобы поздравить мам и новорожденных. Им вручили подарки: комплекты детской одежды и набор косметики для маленьких.

Акция «Белая Русь» – с любовью к детям» взяла старт в Минске и пройдет в каждом регионе Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, она проводится уже третий год. И за это время более 800 мам по всей республике получили подарки.

Александр Радьков, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Высокая квалификация врачей есть, аппаратура есть. И, конечно, это знают наши мамы. Они уверены, что они защищены и сейчас, и будут защищены в будущем. Потому что у этих детей будет хороший детский садик, школа, гимназия, университет, работа. Они будут уверенно развиваться в своей родной стране.

Наталья Посохова:

3 июля я не планировала рожать. Просто так подучилось. Судьба им была родиться в праздник.

Ирина Навойчик:

Должны были родиться чуть позже. Но рады, что так получилось. Запоминающаяся дата.

Наталья Гончарова:

У нас уже трое детей: старшему – 9 лет, дочке скоро будет два года. Вот оно, наверное, счастье.