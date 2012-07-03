День Независимости отмечается 3 июля в Беларуси

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Этот государственный праздник, объявленный декретом президента Беларуси в 1996 году, стал символом национального возрождения страны. По воле граждан, высказанной на республиканском референдуме, он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это дань героизму и стойкости белорусов-защитников Отечества и беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин после войны.

Беларусь заняла достойное место в международном сообществе. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости и 68-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Глава государства считает глубоко символичным, что белорусский народ именно эти две даты неразрывно связал воедино. «Мы помним, что Великая Победа была добыта невероятным напряжением сил, оплачена жизнью миллионов сограждан. Своей героической борьбой наши отцы и деды спасли родную землю от порабощения и возродили ее из руин, отстояв право на мирную жизнь. И нынешнее поколение является достойным продолжателем славных традиций прошлого», – говорится в поздравлении.