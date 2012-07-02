День Независимости Беларуси: кто делает праздник и что ждет минчан 3 июля

Новости Беларуси. Главные события развернутся по всей стране 3 июля. Эпицентром праздника станет стелла «Минск – город-герой». Именно здесь в 10 часов утра начнется парад войск минского гарнизона и молодежно-спортивное шествие. А за час до полуночи по традиции белорусы вместе споют гимн.

Служба в ритме 120 шагов в минуту и нестандартная строевая подготовка высшего сорта – это про них. Без сопровождения роты почетного караула не обходится ни одно значимое событие в стране. Все должно быть четко, ровно и красиво, начиная с расположения роты.

Отбивать кант по краям кровати так называемыми «лыжами» – знакомое занятие для многих призывников. А вот остальным атрибутам «специальной роты» можно начинать завидовать: свой парикмахер пятого разряда, сапожник, который здесь без работы никогда не останется. На плацу эти бойцы проводят каждый день по шесть часов.

Николай Воляк, военнослужащий роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Металлические набойки ставим для того, чтобы не стиралась подошва. А то много времени проводим на плацу, эта часть моментально стирается.

Сейчас рота готовит плац-концерт ко Дню Независимости. И это заметно даже в мелочах: взять хотя бы запасы воды на время усиленных тренировок.

Они привыкли удивлять, так что полная программа пока держится в секрете. Обмолвились только, что выступление отчасти похоже на то, что показывали в Венесуэле.

Тем временем подготовка идет полным ходом.

В арсенале есть два комплекта формы: зеленая и синяя – для особо торжественных случаев. Николай за полгода службы уже успел примерить и ту, и другую. Первый выезд был «по-зеленому»: выносил знамя в Доме офицеров. Теперь готовит синий комплект.

Николай Воляк, военнослужащий роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

У нас три коробки будет: спецназ, пограничники и наши. И, чтобы выделяться, мы будем одевать вот такую, синюю форму. А они будут по-зеленому.

Об оружии – вообще отдельный разговор. Кстати, оно тоже в двух экземплярах: парадное и тренировочное.

Всего за несколько месяцев Николай отточил не только шаг, но и десятки куда более сложных элементов с шашкой. Причем, у каждого из них свое название, например «Расческа» или «Домино» (считается одним из самых сложных). Поэтому тренируется каждый день, а 1 июля впервые показан на ночной репетиции.

А это пролетели «Грачи». Так военные называют штурмовики СУ-25. Воздушный эшелон начал подготовку к авиапараду еще в мае. А первый контрольный пролет совершил за неделю до часа икс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

32 воздушные машины поднимутся в минское небо на высоту в 250 метров. Это, кстати, на 50 метров выше чем в прошлом году. Так безопаснее: в районе столичного маршрута боевых летчиков сейчас строится несколько высотных зданий.

Игорь Голуб, заместитель командующего ВВС и войск ПВО – начальник авиации:

Мы заранее внесли корректировки по высотам и подняли на 50 метров весь воздушный эшелон с учетом этих естественных препятствий.

Это только кажется, что здесь всего-то пересечение двух проспектов. Но самом деле именно на этом месте сойдутся сразу несколько кульминаций праздника. Молодежное шествие, авипарад, выступление роты почетного караула и, конечно, традиционная «тяжеловесная» изюминка Дня Независимости: проезд военной техники. За грандиозным действом будут наблюдать тысячи зрителей.

Уже известно, что контрольно-пропускных пунктов выставят больше, чем обычно. В частности, со стороны гостиницы «Беларусь» – отчитались правоохранители. А на первую репетицию можно было попасть вообще без проблем.

Пока собирались ночные зрители – в расчетах – последние приготовления и Николай уже в парадной форме. Хотя всю программу сотни раз отработали на своем плацу, все немного волнуются.

Николай Воляк, военнослужащий роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Когда приходим на начальные точки, волнение присутствует. А когда начинаешь свои движения, можно сказать, входишь во вкус и тогда все получается.

Ответственность огромная. Нагрузки тоже: рабочий день у этих ребят начался с раннего «подъема». Но на то оно и элитное подразделение.

Военнослужащий роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В форме хранится ампула с нашатырным спиртом. Если сильно волнуемся, разбиваем и нюхаем, чтобы не потерять сознание.

Виктор Григорьевич, музыкант из оркестра Военной Академии, волнуется по другому поводу. Несмотря на то, что это его юбилейный, 35 парад. В этом году на День Независимости прозвучит его песня собственного сочинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Сивчук, музыкант оркестра Военной Академии:

Мы не должны забывать погибших, страна гордиться должна войсками и армией, потому что всегда мы на страже и не дадим обидеть ни народ, ни свою землю.

В День Независимости в военном параде примут участие больше пяти тысяч человек и около 200 единиц техники. Парадный расчет боевых машин растянется примерно на два километра. Это будут танки периода Великой Отечественной войны, мощные бронированные машины, артиллерийские установки и системы залпового огня. Впервые публике представят зенитный ракетный комплекс «ТОР-М2». А закончится выступление военных плац-концертом.

Продолжит праздник спортивно-молодежное шествие. На свою репетицию ребята вышли следующим утром. Больше трех тысяч человек под управлением целой команды режиссеров.

Для того, чтобы было все ровно и красиво, на проспект нанесли специальную разметку. Так получаются идеальные по форме «торнадо», «ленты» и «радуги» – это названия фигур. Еще пройдут знаменосцы и спортсмены, а в финале зрителям покажут знаменитую белорусскую живую «Вазу». Ее геометрия остается неизменной с 1937 года, а в самой конструкции задействуют одновременно 400 участников. На высоте почти в восемь метров могут работать только подготовленные гимнасты и акробаты.

Зинаида Витошкина, ведущий спортивный режиссер спортивно-молодежного шествия:

Там очень хорошее крепление для ног, чтобы могли работать руками.

Вот такие особенности белорусского Дня Независимости. Вообще, история и организация национального праздника у каждого государства своя. Например, итальянский «День Республики» празднуется 2 июня. В Риме в этот день колонны, состоящие из представителей всех родов войск, проходят от Колизея к подножию Капитолия. А в Коста-Рике вообще нет армии и поэтому на параде маршируют дети. Все учащиеся школ и колледжей выходят с утра на главные улицы каждого города, и поселка. Во Франции вообще все как у нас: в день взятия Бастилии в 10 утра военный парад принимает президент, а в 10 вечера начинается салют.

Наш праздничный салют начнется ровно в 11. В Минске дадут 30 залпов на шести площадках. Причем, в этом году – с музыкальным сопровождением.