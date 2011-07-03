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3 июля в Минске будут перекрыты проспекты Победителей и Машерова и улицы Тимирязева, Орловская и Сурганова

03 июля 2011 08:12
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Движение транспорта по ряду улиц Минска сегодня ограничено. С 7.00 и до окончания мероприятий закрыто движение по проспекту Победителей от улицы Ленина до Орловской, а до 12.00 — по проспекту Машерова от Красной до Тимирязева.Кроме того, с 12.00 до 14.30 нельзя будет проехать дня по улицам Тимирязева, Орловской, Сурганова. Также с 21.00 до 2.00 закрывается движение на проспекте Машерова от улицы Даумана до Заславской и на проспекте Победителей от улицы Ленина до Орловской. Общественный транспорт столицы этой ночью будет работать до 3.30, метро — до 3.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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