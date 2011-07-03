3 июля в Минске будут перекрыты проспекты Победителей и Машерова и улицы Тимирязева, Орловская и Сурганова

3 июля в Минске: возложение венков на площади Победы

Праздничные мероприятия в нашей стране прошли в ночь на 3 июля. Одна из самых торжественных церемоний главного государственного праздника — возложение к вечному огню на площади Победы в Минске — прошла накануне поздно вечером.