Как развивается белорусский муай-тай? Интервью с Анатолием Симончиком

Чемпионат Беларуси по муай-тай прошел в родных Стайках, где было разыграно 67 комплектов медалей. На награды претендовали сильнейшие бойцы страны. Так же турнир стал определяющим в формировании команд на первенство и чемпионат мира – 2025. Муай-тай в Беларуси медальный вид спорта с традициями и правильной системой подготовки. Кто, как не функционеры, могут знать все детали и нюансы.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Чемпионат Беларуси. Что вас обрадовало?

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Количество участников – 279 человек заявлены. Вторая радость, что очень сильно подтянулись регионы. Раньше как-то муай-тай – это Минск. Все остальное было постольку-поскольку, где-то второй-третий эшелон. И на сегодняшний день картинка совсем другая. Очень активно начали заявляться, выступать и действительно побеждать. Мы вдохнули новую жизнь и наладили очень сильные взаимодействия с детскими спортивными школами на местах.