«Когда ты внутренний интроверт – это медные трубы». Юлия Нестеренко об испытании славой и жизни после золота Афин

20 лет назад Юлия Нестеренко стала олимпийской чемпионкой и вписала свое имя в олимпийскую историю. Что стало после спорта и где сейчас Белая Молния – в студии программы «Спорттаймер» Юлия Нестеренко, обладательница золота Афин-2004.

Спортивная история знает множество великих побед, исполнители которых были совсем неизвестные доселе атлеты. На Олимпиаде в Афинах в легкой атлетике никто и подумать не мог что самую престижную дистанцию – бег на 100 метров – выиграет блондинка с голубыми глазами из Беларуси.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:

Выросла я в микрорайоне Восток. Он считается старым микрорайоном. После Олимпиады получила квартиру в центре города. В таком классном месте, в центре. Рядом стадион, рынок.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Брест вы очень любите, трепетно. Несмотря на то, что в Минске сейчас.

Юлия Нестеренко:

Несмотря на то, что я переехала, я в душе брестчанка навсегда.

Юлия Силипицкая:

А на улице узнают?

Юлия Нестеренко:

Ну, сейчас реже, конечно, но вообще узнают, да.

Юлия Силипицкая:

И вот какие эмоции у людей, когда они видели вас?

Юлия Нестеренко:

Говорят все время, что радуются и гордятся, и помнят. У людей действительно эмоции очень живые до сих пор.

Юлия Силипицкая:

А жизнь до и после Олимпиады в корне изменилась?

Юлия Нестеренко:

Во-первых, это публичность, к которой я вообще была не готова абсолютно. Да, это для меня очень непростое испытание. Когда ты внутренний интроверт – это медные трубы настоящие. Я хотела победить, но дальше этого всего не хотела.

Юлия Силипицкая:

Вы для себя ехали, не представляли, что можете? Все-таки больше латиноамериканцы в этой дисциплине особенно доминируют. И тут раз, такая блондинка почти с голубыми глазами.

Юлия Нестеренко:

Знала, что у меня будет хороший результат. Я же видела на тренировках свои показатели.

Юлия Силипицкая:

То есть вы бежали на тренировке свой олимпийский результат?

Юлия Нестеренко:

Конечно. Так и должно быть, так и происходит в спорте. Видно по тренировкам, по результатам, на что ты готов. Просто я не думала, что это позволит взять золото. Для меня финал – это был предел мечтаний.