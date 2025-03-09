Современное пятиборье в Беларуси. Интервью с триумфаторами Кубка мира среди женщин

В международных календарях весной у многих видов спорта мировые кубковые серии, где белорусы задают тон. На прошлой неделе на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью в женском сегменте сразу две наших спортсменки смогли добраться до медального подиума. Причем эти фамилии впервые громко заявили о себе. Виолетта Гуреева стала обладательницей серебра, а Анастасия Малашенока порадовала бронзой.

Виолетта Гуреева, серебряный призер I этапа Кубка мира по современному пятиборью:

Мама занималась выездкой. Она сказала: я тебя никогда в жизни не пущу на лошадь. Я занималась плаванием, и меня тихонечко спихнули на пятиборье. Сначала меня забрали на пятиборье. И ее поставили перед фактом, что она будет теперь тренироваться с лошадьми, и работать, и заниматься. Года два она сначала к этой мысли привыкала. Потом мне исполнилось 18, 19, надо было устраиваться на работу, потому что я не была в национальной сборной. И я пошла к ней работать.

Юлия Силипицкая, ведущая:

В пятиборье самый топовый возраст, когда начинают расти результаты?

Анастасия Малашенока, бронзовый призер I этапа Кубка мира по современному пятиборью:

Сейчас молодые будут преобладать в результате из-за полосы. Потому что полоса решает многое, и молодым проще к этому привыкнуть. У них нет страха.