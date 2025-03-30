Минская «Юность» стала первым финалистом Кубка Президента

В родной экстралиге сейчас жарко, красивый хоккей наблюдают в разных городах страны, сообщили в программы «Спорттаймер». Минская «Юность» – первый финалист Кубка Президента. Подопечные Сергея Стася завершили полуфинальную серию в кратчайшие сроки. Собственно, как и четвертьфинал. Главком проповедует системный хоккей, который дает внушительные результаты. За путевку в главный старт боролись минчане и «Динамо-Молодечно».

В третьей игре счет был нулевой в основное время. И только в овертайме Кучкин подарил своей команде такую нужную победу. Также можно отметить потрясающий гол Германа Нестерова. Это второй гол во втором матче, второй 20-минутки.