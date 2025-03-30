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Минская «Юность» стала первым финалистом Кубка Президента

30 марта 2025 17:50
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В родной экстралиге сейчас жарко, красивый хоккей наблюдают в разных городах страны, сообщили в программы «Спорттаймер». Минская «Юность» – первый финалист Кубка Президента. Подопечные Сергея Стася завершили полуфинальную серию в кратчайшие сроки. Собственно, как и четвертьфинал. Главком проповедует системный хоккей, который дает внушительные результаты. За путевку в главный старт боролись минчане и «Динамо-Молодечно». 

Минская «Юность» стала первым финалистом Кубка Президента-1

В третьей игре счет был нулевой в основное время. И только в овертайме Кучкин подарил своей команде такую нужную победу. Также можно отметить потрясающий гол Германа Нестерова. Это второй гол во втором матче, второй 20-минутки.

Минская «Юность» стала первым финалистом Кубка Президента-3

Всех хоккеистов «Динамо-Молодечно» переиграл здесь Нестеров, перехитрил, обманул попросту голкипера гостей. 2:0.

Специалисты поговаривают, что это исполнение достойно называться лучшим в этом сезоне.

# Хоккей Беларуси # Юлия Силипицкая

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