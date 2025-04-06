Чем хороша советская система и как готовят теннисистов сейчас? Интервью с Анастасией Мыскиной

Программа «Спорттаймер» не смогла пройти это событие стороной и выехала на встречу к известной теннисистке.

В рамках Дня единения народов Беларуси и России в Минске состоялся второй международный теннисный турнир Кубок посольства Российской Федерации. Среди участников и известные политики, спортсмены, общественные деятели. Специальными гостями стали известные теннисисты Илья Ивашко и Анастасия Мыскина, первая российская женщина которой удалось победить на турнире серии Большого шлема в одиночном разряде, обладательница 15 титулов WTA. Она экс-вторая ракетка мира и правая рука мэтра Шамиля Тарпищева.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Когда говоришь «белорусский теннис», что приходит сразу на ум?

Анастасия Мыскина, экс-вторая ракетка мира (Россия):

Сейчас это гораздо проще сделать, потому что Арина Соболенко – первая ракетка мира. Поэтому, если быстрая ассоциация, то это связано с ней. Если все-таки немножко покопаться в прошлом, то Наташа Зверева, ее папа.

Юлия Силипицкая:

Советская школа тенниса. Она дала базу российскому теннису, белорусскому, остальным республикам. Это действительно база, на которой сейчас у нас есть у всех.

Анастасия Мыскина:

Сейчас не знаю, но тогда, если мы вспомним мое поколение, то 100 %. Наши тренеры были настолько преданы этому виду спорта. Казалось бы, теннис не был таким популярным. Но тренеры имели большую веру в этот вид спорта.