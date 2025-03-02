17 лет в национальной сборной Беларуси по горнолыжному спорту – пообщались с Марией Шкановой

В отечественном горнолыжном спорте один из важнейших стартов сезона – чемпионат Беларуси. В Силичи пожаловали также российские гости. Участники разыграли медали в трех дисциплинах. У мужчин Владислав Зверник смог победить дважды, ему покорились слалом и слалом-гигант. Сергей Жердев и Дарья Курд стали чемпионами в параллельном слаломе. У женщин на самой длинной трассе не было равных Алине Фроловой, а в слаломе лучшей стала наша лидер – Мария Шканова. В гостях программы «Спорттаймер» Мария Шканова, чемпионка Беларуси, участница Олимпиад и победительница российских турниров.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Какой у тебя уже стаж в национальной команде? Мария Шканова, победительница международных турниров:

17 лет. Юлия Силипицкая:

17 лет только в национальной команде? Мария Шканова:

Да. Юлия Силипицкая:

А без тренера можно работать? Мария Шканова:

Общую физическую подготовку можно самому, а вот лыжную – нет. Юлия Силипицкая:

Пять наград в этом сезоне. То есть на каждом старте, по сути дела, по медали, да? Мария Шканова:

Да. Юлия Силипицкая:

Это потому что ты вышла на какой-то очень высокий уровень или потому что соперники поболели? Мария Шканова:

Мы очень хорошо провели летнюю подготовку. И в начале сезона, и сейчас тоже. Стартов не очень много на самом деле. И тяжеловато удерживать форму, именно соревновательную форму на пике. Но пока получается более или менее. Юлия Силипицкая:

Впереди еще? Мария Шканова:

Три старта.

Юлия Силипицкая:

Мне интересно, насколько эти конкуренты, которые на стартах, подхлестывают тебя для высоких результатов. Или вы уже все перемешали в собственном компоте? Кто первый, тот первый. Мария Шканова:

Нет, ну почему? Каждый же хочет выиграть. И поэтому мы так общаемся, когда на соревнованиях, то тут уже каждый пытается показать свой максимум. Юлия Силипицкая:

За счет чего в вашем виде спорта можно увеличить скорость? Мария Шканова:

Техника прохождения. Юлия Силипицкая:

Есть классическая техника, на которой можно показать сильный результат? Мария Шканова:

Нет, она меняется. Особенно, если взять, например, 20 лет назад, сейчас это абсолютно разная техника. Потому что изменились сами лыжи. Юлия Силипицкая:

Ага. То есть мы к инвентарю подходим. А как они изменились? Стали уже, шире? Мария Шканова:

Раньше были такие узкие, просто как… Юлия Силипицкая:

Полосочки. Мария Шканова:

Да. Похожи на беговые лыжи, только с кантами. А сейчас у них геометрия. Носок широкий, талия узкая, пятка опять широкая. Юлия Силипицкая:

Это мы про лыжи. У них есть носок, талия и пятка. Ничего себе.