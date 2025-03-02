17 лет в национальной сборной Беларуси по горнолыжному спорту – пообщались с Марией Шкановой
В отечественном горнолыжном спорте один из важнейших стартов сезона – чемпионат Беларуси. В Силичи пожаловали также российские гости. Участники разыграли медали в трех дисциплинах. У мужчин Владислав Зверник смог победить дважды, ему покорились слалом и слалом-гигант. Сергей Жердев и Дарья Курд стали чемпионами в параллельном слаломе. У женщин на самой длинной трассе не было равных Алине Фроловой, а в слаломе лучшей стала наша лидер – Мария Шканова.
В гостях программы «Спорттаймер» Мария Шканова, чемпионка Беларуси, участница Олимпиад и победительница российских турниров.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Какой у тебя уже стаж в национальной команде?
Мария Шканова, победительница международных турниров:
17 лет.
Юлия Силипицкая:
17 лет только в национальной команде?
Мария Шканова:
Да.
Юлия Силипицкая:
А без тренера можно работать?
Мария Шканова:
Общую физическую подготовку можно самому, а вот лыжную – нет.
Юлия Силипицкая:
Пять наград в этом сезоне. То есть на каждом старте, по сути дела, по медали, да?
Мария Шканова:
Да.
Юлия Силипицкая:
Это потому что ты вышла на какой-то очень высокий уровень или потому что соперники поболели?
Мария Шканова:
Мы очень хорошо провели летнюю подготовку. И в начале сезона, и сейчас тоже. Стартов не очень много на самом деле. И тяжеловато удерживать форму, именно соревновательную форму на пике. Но пока получается более или менее.
Юлия Силипицкая:
Впереди еще?
Мария Шканова:
Три старта.
Юлия Силипицкая:
Мне интересно, насколько эти конкуренты, которые на стартах, подхлестывают тебя для высоких результатов. Или вы уже все перемешали в собственном компоте? Кто первый, тот первый.
Мария Шканова:
Нет, ну почему? Каждый же хочет выиграть. И поэтому мы так общаемся, когда на соревнованиях, то тут уже каждый пытается показать свой максимум.
Юлия Силипицкая:
За счет чего в вашем виде спорта можно увеличить скорость?
Мария Шканова:
Техника прохождения.
Юлия Силипицкая:
Есть классическая техника, на которой можно показать сильный результат?
Мария Шканова:
Нет, она меняется. Особенно, если взять, например, 20 лет назад, сейчас это абсолютно разная техника. Потому что изменились сами лыжи.
Юлия Силипицкая:
Ага. То есть мы к инвентарю подходим. А как они изменились? Стали уже, шире?
Мария Шканова:
Раньше были такие узкие, просто как…
Юлия Силипицкая:
Полосочки.
Мария Шканова:
Да. Похожи на беговые лыжи, только с кантами. А сейчас у них геометрия. Носок широкий, талия узкая, пятка опять широкая.
Юлия Силипицкая:
Это мы про лыжи. У них есть носок, талия и пятка. Ничего себе.
Мария Шканова:
Поворот получается другой. Совсем другой. И техника, соответственно, поменялась.
Юлия Силипицкая:
Они более скоростные?
Мария Шканова:
Да.
Юлия Силипицкая:
А тебе удалось на тех еще…
Мария Шканова:
Да, я когда была маленькая, на тех начинала.
Юлия Силипицкая:
А теперь на этих?
Мария Шканова:
Да.
Юлия Силипицкая:
А эти можно усовершенствовать еще больше?
Мария Шканова:
Постоянно производители что-то совершенствуют. Какие-то нюансы такие, что…
Юлия Силипицкая:
Вот тебе ощутимо это?
Мария Шканова:
Я чувствую, когда какие лыжи мне нравятся, а какие, бывает, мне не нравятся.
Юлия Силипицкая:
Нравятся – это значит удобные, или нравятся – это значит скоростные?
Мария Шканова:
Это и быстрые, и удобные.
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