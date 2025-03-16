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«В нас никто не верил». Вспоминаем победную Олимпиаду-92 для отечественных гандболистов

16 марта 2025 18:48
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Сборная Беларуси по гандболу одержала победу на международном товарищеском турнире в Иране. Подопечные Юрия Шевцова смогли переиграть хозяйку соревнований и команду Китая. Единственное поражение было зафиксировано в поединке против российского коллектива, но на первое место в турнирной таблицы это не повлияло. Белорусы победили благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Пока наша национальная команда находится в международном бане и не может выступать на мировых и европейских форумах. Исторически наши гандболисты являются сильнейшими на планете и ими интересуются многие известные клубы. Беларусь гордится и олимпийскими чемпионами. Андрей Барбашинский один из них. Сегодня он возглавляет республиканское государственное училище Олимпийского резерва.

Мы пригласили в студию программы «Спорттаймер» известного гандболиста и поинтересовались, как повлияла победа на Олимпиаде в Барселоне 1992 года на его жизнь.

«В нас никто не верил». Вспоминаем победную Олимпиаду-92 для отечественных гандболистов-2

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва:
Сборная Советского Союза тогда была очень-очень сильна. И это было настоятельное требование Международного олимпийского комитета, чтобы сборная приехала в полном составе. Как сегодня не допускают белорусов или россиян по надуманным причинам, то тогда они обязывали, чтобы были все. Как-то так сложилось, что мэтры этого спорта по каким-то причинам не смогли приехать в 1992 году. И мы остались зелеными пацанами. Я бы сказал так, что в нас никто не верил. Мы за два месяца до Олимпийских игр выиграли один турнир, может быть, два.

Подробнее в видеоматериале.

# Гандбол

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