«В нас никто не верил». Вспоминаем победную Олимпиаду-92 для отечественных гандболистов

Сборная Беларуси по гандболу одержала победу на международном товарищеском турнире в Иране. Подопечные Юрия Шевцова смогли переиграть хозяйку соревнований и команду Китая. Единственное поражение было зафиксировано в поединке против российского коллектива, но на первое место в турнирной таблицы это не повлияло. Белорусы победили благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Пока наша национальная команда находится в международном бане и не может выступать на мировых и европейских форумах. Исторически наши гандболисты являются сильнейшими на планете и ими интересуются многие известные клубы. Беларусь гордится и олимпийскими чемпионами. Андрей Барбашинский один из них. Сегодня он возглавляет республиканское государственное училище Олимпийского резерва.