«Медаль с турнира Медведя – это знак качества». Как прошёл главный домашний старт для белорусских вольников

Не успели утихнуть спортивные страсти на коврах Дворца спорта, как в «Чижовке-Арене» на международном турнире серии Гран-при памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя вновь заиграли фанфары и определить сильнейших в 20 весах прибыли лучшие борцы-вольники из 12 государств.
В студии программы «Спорттаймер» – Денис Хроменков, победитель международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе памяти А. Медведя, и Иван Янковский, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по вольной борьбе.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Когда-нибудь с Медведем тет-а-тет удавалось пообщаться?
Денис Хроменков, победитель международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти А. Медведя:
В Стайках, когда он приезжал к нам на подводящие сборы перед Европой и миром, удавалось посидеть.
Юлия Силипицкая:
Для тебя это мотивация была?
Денис Хроменков:
Интересно было посмотреть на него, живая легенда, трехкратный олимпийский чемпион, просто даже нахождение его в зале интересно было.
Иван Янковский, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Перед каждым главным стартом он всегда был с командой на сборе. И где-то 5-6 раз в год он с нами был на учебно-тренировочном сборе. Всегда напутственное слово скажет на каждом сборе, к главному старту. Я лично с ним, когда стал тренером, только тогда начал так плотно общаться.
Очень много времени мы проводили в беседах, он много рассказывал, наставлений много давал. Безусловно, он и критиковал, всегда говорил как есть, видел какие-то ошибки. С ним можно было часами разговаривать.
Юлия Силипицкая:
А ты сам на «Медведе» боролся?
Иван Янковский:
Боролся неоднократно, неоднократный призер, побеждал в 2014 году. Это один из моих самых любимых турниров.
Юлия Силипицкая:
Это ощущение, именно на «Медведе», оно какое?
Иван Янковский:
Для меня это определенная ответственность всегда была. Очень приятно бороться дома и не хочется подвести в родных стенах никого. Ни тренеров, ни родных. Хочется показать максимально яркую, качественную борьбу. Не всегда получается, к сожалению. Но я был и чемпионом, и призером неоднократно, но и проигрывал.
Юлия Силипицкая:
Со многими разговаривала на этом турнире, и они говорили, что мне крайне важно привезти медаль с «Медведя». Что они имели в виду?
Иван Янковский:
Медаль с турнира «Медведя» – это знак качества.
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