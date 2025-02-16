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«Медаль с турнира Медведя – это знак качества». Как прошёл главный домашний старт для белорусских вольников

16 февраля 2025 18:24
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Не успели утихнуть спортивные страсти на коврах Дворца спорта, как в «Чижовке-Арене» на международном турнире серии Гран-при памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя вновь заиграли фанфары и определить сильнейших в 20 весах прибыли лучшие борцы-вольники из 12 государств.

В студии программы «Спорттаймер» – Денис Хроменков, победитель международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе памяти А. Медведя, и Иван Янковский, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по вольной борьбе.

«Медаль с турнира Медведя – это знак качества». Как прошёл главный домашний старт для белорусских вольников-2

Юлия Силипицкая, ведущая:
Когда-нибудь с Медведем тет-а-тет удавалось пообщаться?

Денис Хроменков, победитель международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти А. Медведя:
В Стайках, когда он приезжал к нам на подводящие сборы перед Европой и миром, удавалось посидеть.

Юлия Силипицкая:
Для тебя это мотивация была?

Денис Хроменков:
Интересно было посмотреть на него, живая легенда, трехкратный олимпийский чемпион, просто даже нахождение его в зале интересно было.

Иван Янковский, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Перед каждым главным стартом он всегда был с командой на сборе. И где-то 5-6 раз в год он с нами был на учебно-тренировочном сборе. Всегда напутственное слово скажет на каждом сборе, к главному старту. Я лично с ним, когда стал тренером, только тогда начал так плотно общаться. 

Очень много времени мы проводили в беседах, он много рассказывал, наставлений много давал. Безусловно, он и критиковал, всегда говорил как есть, видел какие-то ошибки. С ним можно было часами разговаривать.

«Медаль с турнира Медведя – это знак качества». Как прошёл главный домашний старт для белорусских вольников-4

Юлия Силипицкая:
А ты сам на «Медведе» боролся?

Иван Янковский:
Боролся неоднократно, неоднократный призер, побеждал в 2014 году. Это один из моих самых любимых турниров.

Юлия Силипицкая:
Это ощущение, именно на «Медведе», оно какое?

Иван Янковский:
Для меня это определенная ответственность всегда была. Очень приятно бороться дома и не хочется подвести в родных стенах никого. Ни тренеров, ни родных. Хочется показать максимально яркую, качественную борьбу. Не всегда получается, к сожалению. Но я был и чемпионом, и призером неоднократно, но и проигрывал.

Юлия Силипицкая:
Со многими разговаривала на этом турнире, и они говорили, что мне крайне важно привезти медаль с «Медведя». Что они имели в виду?

Иван Янковский:
Медаль с турнира «Медведя» – это знак качества.

Подробнее в видеоматериале.

# Борьба # Юлия Силипицкая # Иван Янковский # Денис Хроменков

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