«Медаль с турнира Медведя – это знак качества». Как прошёл главный домашний старт для белорусских вольников

В студии программы «Спорттаймер» – Денис Хроменков, победитель международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе памяти А. Медведя, и Иван Янковский, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по вольной борьбе.

Не успели утихнуть спортивные страсти на коврах Дворца спорта, как в «Чижовке-Арене» на международном турнире серии Гран-при памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя вновь заиграли фанфары и определить сильнейших в 20 весах прибыли лучшие борцы-вольники из 12 государств.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Когда-нибудь с Медведем тет-а-тет удавалось пообщаться?

Денис Хроменков, победитель международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти А. Медведя:

В Стайках, когда он приезжал к нам на подводящие сборы перед Европой и миром, удавалось посидеть.

Юлия Силипицкая:

Для тебя это мотивация была?

Денис Хроменков:

Интересно было посмотреть на него, живая легенда, трехкратный олимпийский чемпион, просто даже нахождение его в зале интересно было.

Иван Янковский, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по вольной борьбе:

Перед каждым главным стартом он всегда был с командой на сборе. И где-то 5-6 раз в год он с нами был на учебно-тренировочном сборе. Всегда напутственное слово скажет на каждом сборе, к главному старту. Я лично с ним, когда стал тренером, только тогда начал так плотно общаться.

Очень много времени мы проводили в беседах, он много рассказывал, наставлений много давал. Безусловно, он и критиковал, всегда говорил как есть, видел какие-то ошибки. С ним можно было часами разговаривать.