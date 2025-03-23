«Команда в хороших кондициях». Главком «Юности» о выходе в полуфинал Кубка Президента

В экстралиге определились все полуфиналисты Кубка Президента. «Юность» – команда, которой понадобилось минимальное количество игр для прохождения в одну вторую. В противостоянии против «Локомотива» подопечные Сергея Стася положили в свой актив четыре победы. Хотя матчи порой для столичных парней были непростыми. Главком находил ключевые фразы, чтобы завести команду.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Если что-то идет не так, я вижу, какой-то пазл выпадает, надо включать голос, включать фразы. Только такие приходят на ум. Только с сердцем, с характером. Только так. Мы отдохнули, было пару дней, затем хорошо поработали три дня, отработали то, что нам нужно. Команда находится в хороших кондициях. Посмотрим в первых играх. Даже, допустим, если мы потеряли где-то этот тонус, хотя я не думаю, через игры наберем.

Станислав Кучкин, нападающий ХК «Юность»:

Он сказал всей команде, что мы не зря находимся там, где есть, и это как-то мобилизовало силы. Надо настраиваться на каждый матч, на каждую смену, быть ответственным, концентрация, и самое главное – бешеное желание.

Александр Китаров, нападающий ХК «Юность»:

Мандража нет, наверное, все равно какое-то небольшое волнение присутствует. Это игры, это то, чего мы ждали весь сезон. Да, побольше накал борьбы, больше силовой борьбы, больше блокированных бросков требуется, от ребят хорошей, правильной игры, минимум ошибок, потому что ошибки караются очень серьезно.