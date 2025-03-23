Кикбоксинг на татами – в Беларуси набирает популярность новый вид единоборств

Экипировка кикбоксеров, которые выступают на татами, идентична и ринговой, однако отличия есть. Это брюки вместо шорт. Регламент поединка – три раунда по 2 минуты, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

До 18 лет спортсмены являются юниорами. После уже идет взрослая категория. Розыгрыш наград проходит по олимпийской системе на выбывание. 17-летний Олег Крыжевич на Кубке мира по кикбоксингу на татами завоевал серебро и две бронзы. Парень занимается одновременно еще и тхэквондо.

Олег Крыжевич, призер Кубка мира по кикбоксингу на татами:

Я выигрывал Кубок Европы. Также я обладатель мастерской степени первого дана. Мне больше нравится кикбоксинг из-за множества ударов руками. У них более плотный контакт, более жесткий. На данный год я поставил себе цель выиграть следующий турнир, Кубок Европы.