Раубичи, как всегда, на высоте! Глава Союза биатлонистов России о Кубке сильнейших

Кубок сильнейших спортсменов – совместный проект Белорусской федерации биатлона и российских коллег. В Раубичи приехали не только топовые участники соревнований, но и звездные гости и по совместительству функционеры.
В гостях программы «Спорттаймер» Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр, восьмикратный обладатель наград мировых форумов, трижды победитель.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Можно сказать, что обычные люди, которые на улице находятся, это такой тестер, лакмусовая бумажка вашей работы и вообще популярности вида спорта?
Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Вам нравится общаться с обычными людьми, незнакомыми?
Виктор Майгуров:
Это часть моей работы. Кто-то просто просит сфотографироваться. Это часть каких-то спортивных мероприятий. Кто-то просто задает вопросы, когда вернемся. Мы болеем, уверены, что все вернется, поедем вместе с вами обратно в Европу соревноваться.
Юлия Силипицкая:
Вы любите свою работу?
Виктор Майгуров:
Я люблю свою работу.
Юлия Силипицкая:
Если бы вам сказали: поменяйте.
Виктор Майгуров:
Не знаю, чем меня нужно удивить, чтобы я с удовольствием поменял бы на другую какую-то работу. Здесь много, с одной стороны, стресса благодаря вашим братьям-журналистам, которые не дают расслабиться. С другой стороны, есть большое общение с людьми, есть перемещение по стране. Хорошая команда, у всех есть цель, и все понимают, что мы делаем. Обсуждения бывают разные форматы. Последние 4 года, как я руковожу Союзом биатлонистов в России, костяк команды точно не меняется. Аппарат не меняется.
Юлия Силипицкая:
А вам нравятся больше те, которые соглашаются с вашим мнением, или наоборот, они вносят в ваше мировоззрение что-то новое?
Виктор Майгуров:
В плане делегирования полномочий последнее слово всегда за мной, но я точно не навязываю свою идею, а могу даже где-то отпустить, чтобы проверить правильность их идеи.
Юлия Силипицкая:
Вы вообще дитя Советского Союза. Есть воспоминания о нашей стране СССР?
Виктор Майгуров:
Я вспоминаю свое детство, когда мы не были ничем обременены и все детство проводили во дворе. Сами строили там горки, хоккейные катки, ремонтировали ворота. Я 6 лет занимался хоккеем и только в седьмом классе начал заниматься лыжами. Поэтому для меня все это не чуждо. Еще два года назад я играл в финале ночной хоккейной лиги в Сочи за свою команду.
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