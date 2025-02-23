Раубичи, как всегда, на высоте! Глава Союза биатлонистов России о Кубке сильнейших

Кубок сильнейших спортсменов – совместный проект Белорусской федерации биатлона и российских коллег. В Раубичи приехали не только топовые участники соревнований, но и звездные гости и по совместительству функционеры. В гостях программы «Спорттаймер» Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр, восьмикратный обладатель наград мировых форумов, трижды победитель. Юлия Силипицкая, ведущая:

Можно сказать, что обычные люди, которые на улице находятся, это такой тестер, лакмусовая бумажка вашей работы и вообще популярности вида спорта?

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Вам нравится общаться с обычными людьми, незнакомыми? Виктор Майгуров:

Это часть моей работы. Кто-то просто просит сфотографироваться. Это часть каких-то спортивных мероприятий. Кто-то просто задает вопросы, когда вернемся. Мы болеем, уверены, что все вернется, поедем вместе с вами обратно в Европу соревноваться. Юлия Силипицкая:

Вы любите свою работу? Виктор Майгуров:

Я люблю свою работу. Юлия Силипицкая:

Если бы вам сказали: поменяйте. Виктор Майгуров:

Не знаю, чем меня нужно удивить, чтобы я с удовольствием поменял бы на другую какую-то работу. Здесь много, с одной стороны, стресса благодаря вашим братьям-журналистам, которые не дают расслабиться. С другой стороны, есть большое общение с людьми, есть перемещение по стране. Хорошая команда, у всех есть цель, и все понимают, что мы делаем. Обсуждения бывают разные форматы. Последние 4 года, как я руковожу Союзом биатлонистов в России, костяк команды точно не меняется. Аппарат не меняется.