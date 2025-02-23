Прямой эфир

Раубичи, как всегда, на высоте! Глава Союза биатлонистов России о Кубке сильнейших

23 февраля 2025 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кубок сильнейших спортсменов – совместный проект Белорусской федерации биатлона и российских коллег. В Раубичи приехали не только топовые участники соревнований, но и звездные гости и по совместительству функционеры. 

В гостях программы «Спорттаймер» Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр, восьмикратный обладатель наград мировых форумов, трижды победитель. 

Юлия Силипицкая, ведущая:
Можно сказать, что обычные люди, которые на улице находятся, это такой тестер, лакмусовая бумажка вашей работы и вообще популярности вида спорта?

Раубичи, как всегда, на высоте! Глава Союза биатлонистов России о Кубке сильнейших-2

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:
Конечно.

Юлия Силипицкая:
Вам нравится общаться с обычными людьми, незнакомыми?

Виктор Майгуров:
Это часть моей работы. Кто-то просто просит сфотографироваться. Это часть каких-то спортивных мероприятий. Кто-то просто задает вопросы, когда вернемся. Мы болеем, уверены, что все вернется, поедем вместе с вами обратно в Европу соревноваться.

Юлия Силипицкая:
Вы любите свою работу? 

Виктор Майгуров:
Я люблю свою работу.

Юлия Силипицкая:
Если бы вам сказали: поменяйте.

Виктор Майгуров:
Не знаю, чем меня нужно удивить, чтобы я с удовольствием поменял бы на другую какую-то работу. Здесь много, с одной стороны, стресса благодаря вашим братьям-журналистам, которые не дают расслабиться. С другой стороны, есть большое общение с людьми, есть перемещение по стране. Хорошая команда, у всех есть цель, и все понимают, что мы делаем. Обсуждения бывают разные форматы. Последние 4 года, как я руковожу Союзом биатлонистов в России, костяк команды точно не меняется. Аппарат не меняется.

Раубичи, как всегда, на высоте! Глава Союза биатлонистов России о Кубке сильнейших-4

Юлия Силипицкая:
А вам нравятся больше те, которые соглашаются с вашим мнением, или наоборот, они вносят в ваше мировоззрение что-то новое?

Виктор Майгуров:
В плане делегирования полномочий последнее слово всегда за мной, но я точно не навязываю свою идею, а могу даже где-то отпустить, чтобы проверить правильность их идеи.

Юлия Силипицкая:
Вы вообще дитя Советского Союза. Есть воспоминания о нашей стране СССР?

Виктор Майгуров:
Я вспоминаю свое детство, когда мы не были ничем обременены и все детство проводили во дворе. Сами строили там горки, хоккейные катки, ремонтировали ворота. Я 6 лет занимался хоккеем и только в седьмом классе начал заниматься лыжами. Поэтому для меня все это не чуждо. Еще два года назад я играл в финале ночной хоккейной лиги в Сочи за свою команду.

Подробнее в видеоматериале.

# Биатлон # Виктор Майгуров # Юлия Силипицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ 3х3
22 февраля 2025 19:09

Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ 3х3

Белорусы успешно преодолели квалификацию Кубка мира по прыжкам на батуте
22 февраля 2025 19:08

Белорусы успешно преодолели квалификацию Кубка мира по прыжкам на батуте

Футболистки сборной Беларуси с поражения стартовали в Лиге наций
22 февраля 2025 18:39

Футболистки сборной Беларуси с поражения стартовали в Лиге наций