Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России

В спортивной альма-матер, Белорусском государственном университете физической культуры состоялась совместная коллегия министерств спорта и туризма Беларуси и России, где были подняты вопросы о совместной работе и проектах. Об этом сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

После завершения Кубка сильнейших по биатлону Минск примет состязание лучших конькобежцев, которые поспорят за награды на «Минск-Арене». Также Кубок сильнейших состоится и в летнем сегменте.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мы выбрали 15 летних видов спорта. Семь видов спорта будет проходить на территории Республики Беларусь, семь видов спорта – на территории Российской Федерации. И один вид спорта будет совместно проходить и в Российской Федерации (это самбо), и в Республике Беларусь. В таком же формате, как мы наблюдаем сегодня биатлон в Республике Беларусь, на следующей неделе у нас конькобежный спорт. Сейчас будут проходить в Российской Федерации соревнования по фристайлу и фигурному катанию. В таких же форматах мы будем проводить соревнования по летним видам спорта.

Периоды мы уже определили такие, чтобы не мешать нашему международному календарю и, наоборот, эти соревнования были подводящими к международным стартам, крупным соревнованиям, чемпионатам мира, чемпионатам Европы.