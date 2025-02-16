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Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России

16 февраля 2025 18:12
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В спортивной альма-матер, Белорусском государственном университете физической культуры состоялась совместная коллегия министерств спорта и туризма Беларуси и России, где были подняты вопросы о совместной работе и проектах. Об этом сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России-2

После завершения Кубка сильнейших по биатлону Минск примет состязание лучших конькобежцев, которые поспорят за награды на «Минск-Арене». Также Кубок сильнейших состоится и в летнем сегменте.

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы выбрали 15 летних видов спорта. Семь видов спорта будет проходить на территории Республики Беларусь, семь видов спорта – на территории Российской Федерации. И один вид спорта будет совместно проходить и в Российской Федерации (это самбо), и в Республике Беларусь. В таком же формате, как мы наблюдаем сегодня биатлон в Республике Беларусь, на следующей неделе у нас конькобежный спорт. Сейчас будут проходить в Российской Федерации соревнования по фристайлу и фигурному катанию. В таких же форматах мы будем проводить соревнования по летним видам спорта.

Периоды мы уже определили такие, чтобы не мешать нашему международному календарю и, наоборот, эти соревнования были подводящими к международным стартам, крупным соревнованиям, чемпионатам мира, чемпионатам Европы. 

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России-6

Михаил Дегтярев, министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России:
Также подписали план спортивных мероприятий, там почти полтысячи у нас разных и соревнований, и сборов, и научно-практических конференций. Мы наращиваем сотрудничество в области научно-образовательной политики, наши вузы сотрудничают, клубы принимают участие в разных лигах – от гандбола и хоккея до футбола. Поэтому будем наращивать наше сотрудничество. Наша основная цель – возвращение полноценной в мировой спорт.

# Государственная политика в области спорта # Беларусь-Россия # Спортивные соревнования # Сергей Ковальчук # Михаил Дегтярев

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