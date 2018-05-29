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Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

29 мая 2018 10:42
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Новости Беларуси. Заканчивается учебный год – впереди время каникул и отпусков. Для родителей этот период с одной стороны радость, с другой стороны повышенная ответственность. Ведь нужно организовать детям досуг. И здесь оптимальное решение – летние оздоровительные лагеря. Варианты летнего детского отдыха обсудим в программе «Большой город».

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# Оздоровление # Здоровье # Валерий Нафранович

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