Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

Новости Беларуси. Заканчивается учебный год – впереди время каникул и отпусков. Для родителей этот период с одной стороны радость, с другой стороны повышенная ответственность. Ведь нужно организовать детям досуг. И здесь оптимальное решение – летние оздоровительные лагеря. Варианты летнего детского отдыха обсудим в программе «Большой город».

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«Родители оплачивают не менее 10% стоимости»: сколько стоит путёвка в детский лагерь в 2018 году?

«Обязательно 5-разовое питание»: чем кормят в детских оздоровительных лагерях Беларуси

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