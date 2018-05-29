Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

Новости Беларуси. Заканчивается учебный год – впереди время каникул и отпусков. Для родителей этот период с одной стороны радость, с другой стороны повышенная ответственность. Ведь нужно организовать детям досуг. И здесь оптимальное решение – летние оздоровительные лагеря. Варианты летнего детского отдыха обсудим в программе «Большой город».
Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня
«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор»
Единственный оздоровительный лагерь в Минске с верёвочным городом – «Горизонт»
«Родители оплачивают не менее 10% стоимости»: сколько стоит путёвка в детский лагерь в 2018 году?
«Обязательно 5-разовое питание»: чем кормят в детских оздоровительных лагерях Беларуси
Какой бы детский лагерь выбрал лично начальник минского управления по санаторно-курортному лечению?
Где отдыхает начальник Минского управления по санаторно-курортному лечению?