«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор»

Новости Беларуси. Сделать упор на спорт и здоровье можно в детском спортивно-оздоровительном лагере «Зелёный бор». Именно здесь растят будущих олимпийских чемпионов, рассказали в программе «Большой город».
Новости Беларуси. Сделать упор на спорт и здоровье можно в детском спортивно-оздоровительном лагере «Зелёный бор». Именно здесь растят будущих олимпийских чемпионов, рассказали в программе «Большой город».
На этот раз в пять смен сюда примут полторы тысячи юных минчан. Профессиональная лыже-роллерная трасса, площадка для пляжного волейбола с кварцевым песком, воркаут-зоны – об этом сегодня мечтают многие столичные спорткомплексы.
Собственно, за инфраструктуру лагерь и получил звание лучшего в Беларуси.
Андрей Ермолин, заместитель начальника спортивно-оздоровительного лагеря «Зелёный бор»:
По спорту мы предлагаем много видов. Это и художественная гимнастика, это и баскетбол, и плавание, и футбол, и хоккей.
Практически все виды спорта мы можем охватить.
Получить заряд энергии на предстоящий учебный год школьникам помогут современные тренажёры. На площадке можно сжечь лишние калории и надышаться свежим хвойным воздухом.
Впрочем, отдыхающие уже облюбовали своеобразный спортзал под открытым небом.
Отдыхающие:
Мы проходили мимо, увидели эти супер-тренажеры и решили, что это наша судьба, и надо их опробовать. Они очень крутые, они очень мощные.
Мышцы горят. Супер уровень!
Особой популярностью здесь пользуется палаточный городок. Ребята не только поют песни под гитару, но и рассказывают об истории своей малой родины. Примечательно, что на месте былой усадьбы в «Зелёном бору» сохранились фрагменты мельницы.
В распоряжении юных спортсменов есть и собственный бассейн.
Одновременно укреплять своё здоровье здесь смогут до 40 ребятишек. 27 метров, четыре дорожки. Как правило, к концу смены каждого научат плавать. Самым старательным это было по силам и за два дня. Первый заплыв, кстати, уже состоялся.
Андрей Земчонок, инструктор-методист спортивно-оздоровительного лагеря «Зелёный бор»:
У нас будут группы начальной подготовки. С ними будут работать профессионалы.
Будет индивидуальный подход к каждому. По возможности, всех научим.
Чтобы летний отдых наших детей не стал проблемой, перед открытием сезона все лагеря проверяет строгая комиссия.
Каждая мелочь на контроле у медиков и спасателей.
Оксана Башкирова, заведующий отделом центра гигиены и эпидемиологии Центрального района г. Минска:
Самое главное – это здоровье детей. Поэтому здесь ничто не может быть второстепенным. Пищеблок, спальные корпуса, территория, обработка против клещей, против грызунов, против насекомых – все проведено.