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«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор»

29 мая 2018 10:56
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Новости Беларуси. Сделать упор на спорт и здоровье можно в детском спортивно-оздоровительном лагере «Зелёный бор». Именно здесь растят будущих олимпийских чемпионов, рассказали в программе «Большой город».

«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор» -1

На этот раз в пять смен сюда примут полторы тысячи юных минчан. Профессиональная лыже-роллерная трасса, площадка для пляжного волейбола с кварцевым песком, воркаут-зоны – об этом сегодня мечтают многие столичные спорткомплексы.

Собственно, за инфраструктуру лагерь и получил звание лучшего в Беларуси. 

Андрей Ермолин, заместитель начальника спортивно-оздоровительного лагеря «Зелёный бор»:
По спорту мы предлагаем много видов. Это и художественная гимнастика, это и баскетбол, и плавание, и футбол, и хоккей.

Практически все виды спорта мы можем охватить.

«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор» -4

Получить заряд энергии на предстоящий учебный год школьникам помогут современные тренажёры. На площадке можно сжечь лишние калории и надышаться свежим хвойным воздухом.

Впрочем, отдыхающие уже облюбовали своеобразный спортзал под открытым небом.

Отдыхающие:
Мы проходили мимо, увидели эти супер-тренажеры и решили, что это наша судьба, и надо их опробовать. Они очень крутые, они очень мощные.

Мышцы горят. Супер уровень!

«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор» -7

Особой популярностью здесь пользуется палаточный городок. Ребята не только поют песни под гитару, но и рассказывают об истории своей малой родины. Примечательно, что на месте былой усадьбы в «Зелёном бору» сохранились фрагменты мельницы.

В распоряжении юных спортсменов есть и собственный бассейн.

«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор» -10

Одновременно укреплять своё здоровье здесь смогут до 40 ребятишек. 27 метров, четыре дорожки. Как правило, к концу смены каждого научат плавать. Самым старательным это было по силам и за два дня. Первый заплыв, кстати, уже состоялся.
Андрей Земчонок, инструктор-методист спортивно-оздоровительного лагеря «Зелёный бор»:
У нас будут группы начальной подготовки. С ними будут работать профессионалы.

Будет индивидуальный подход к каждому. По возможности, всех научим.

Чтобы летний отдых наших детей не стал проблемой, перед открытием сезона все лагеря проверяет строгая комиссия.

Каждая мелочь на контроле у медиков и спасателей.

«Проходили мимо, увидели супер-тренажеры. Они очень крутые»: что есть в лучшем по инфраструктуре детском лагере «Зелёный бор» -13


Оксана Башкирова, заведующий отделом центра гигиены и эпидемиологии Центрального района г. Минска:
Самое главное – это здоровье детей. Поэтому здесь ничто не может быть второстепенным. Пищеблок, спальные корпуса, территория, обработка против клещей, против грызунов, против насекомых – все проведено.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

# Оздоровление # Здоровье # Андрей Ермолин

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