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Новости по тегу #Валерий Нафранович

Сколько стоят путевки в детский лагерь в 2026 году – рассказал эксперт
04 мая 2026 15:22

Сколько стоят путевки в детский лагерь в 2026 году – рассказал эксперт

100 детей с диабетом отдохнут летом в санатории «Солнышко» – рассказываем о детском оздоровительном лагере
04 мая 2026 15:17

100 детей с диабетом отдохнут летом в санатории «Солнышко» – рассказываем о детском оздоровительном лагере

Летом 2025-го юных минчан примут 29 загородных детских лагеря
06 марта 2025 17:43

Летом 2025-го юных минчан примут 29 загородных детских лагеря

В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся
16 октября 2023 14:41

В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся

Создали все условия. Лагерь имени Гастелло открылся после реконструкции
13 июня 2023 13:30

Создали все условия. Лагерь имени Гастелло открылся после реконструкции

«1 600 мест в смену». Как детские оздоровительные лагеря готовы к летнему сезону?
01 июня 2023 19:28

«1 600 мест в смену». Как детские оздоровительные лагеря готовы к летнему сезону?

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников
28 марта 2023 14:00

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников

Из бюджета Минска выделили 1,5 млн рублей на подготовку детских лагерей к сезону
14 марта 2022 15:08

Из бюджета Минска выделили 1,5 млн рублей на подготовку детских лагерей к сезону

Летняя оздоровительная кампания начнётся вовремя. Как будут работать детские лагеря в 2022 году?
17 января 2022 15:28

Летняя оздоровительная кампания начнётся вовремя. Как будут работать детские лагеря в 2022 году?

«Упор сделаем на палаточных лагерях». Как планируют организовать летний досуг школьников в следующем году?
11 октября 2021 14:25

«Упор сделаем на палаточных лагерях». Как планируют организовать летний досуг школьников в следующем году?

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?
07 июля 2021 17:27

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?

В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?
07 июля 2021 09:31

В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?