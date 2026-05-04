Новости по тегу #Валерий Нафранович

Могут оказывать содействие в приобретении путевок предприятия, на которых работают, профсоюзы. То есть родители с учетом коллективных договоров могут оплачивать не менее 10-15 % от стоимости путевки.
В 2026 году мы на 33 % планируем оздоровить больше детей с инвалидностью. В этом году мы возобновляем работу лагеря оздоровительного для детей с сахарным диабетом в сопровождении родителей.
Подход к организации летней кампании комплексный. Укрепляется материально-техническая база, подбирают кадры, разрабатывают меню. Также будет расширена практика работы в пять смен.
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