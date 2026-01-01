Председательство в БРИКС 1 января официально перешло от Бразилии к Индии

Председательство в одном из крупнейших и стремительно набирающих авторитет международных интеграционных объединений – БРИКС – 1 января официально перешло от Бразилии к Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые эта одна из стран-основательниц объединения будет руководить расширенным форматом группы, куда теперь входят 10 государств и где Минск сейчас представлен в статусе партнера. Сегодня с принятием председательства премьер-министра Индии Нарендру Моди поздравил белорусский лидер. Александр Лукашенко высоко оценил усилия Нью-Дели по поддержанию мира и стабильности, а также отметил важность и актуальность определенных страной приоритетов в БРИКС на 2026-й.

«Мы готовы к плодотворной работе под индийским председательством ради успешного построения справедливого и мультиполярного мироустройства. Как ответственный участник мирового сообщества и страна со значительным технологическим потенциалом и достижениями в сферах продовольственной и водной безопасности Беларусь готова передавать свои наработки для обеспечения гармоничного развития Глобального Юга», – отметил Президент Беларуси.

Страны БРИКС сегодня занимают уникальное место в глобальной экономике. Вместе они создают порядка 30 % мирового валового продукта. Государства объединения являются масштабным международных рынком, где суммарно проживает около 2 миллиардов 800 миллионов человек, а это 42 % населения планеты.

БРИКС – одно из важнейших звеньев в формировании нового многополярного мира. Сотрудничество в этом формате способствует укреплению глобальной безопасности. Страны участницы обмениваются опытом для борьбы с терроризмом и коррупцией. Но главное – это площадка для экономического сотрудничества, торговли и инвестиций.