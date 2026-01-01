С 1 января в Беларуси вступает в силу ряд новшеств! Рассказываем, что принесёт 2026-й жителям страны

Новый год принес экономические изменения и для белорусов. С 1 января вступает в силу ряд новшеств, направленных на повышение уровня жизни и социальной защищенности граждан. Они охватывают многие сферы и затрагивают каждого гражданина. В частности, выросла базовая ставка и минимальная зарплата, кроме того, отменено ограничение по выплате пенсии за выслугу лет госслужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее заметные новшества собрала Алина Мычко.

2026-й пришел к нам с целым пакетом финансовых изменений. Первое – увеличена базовая ставка: плюс 8,8 %. Теперь она составляет 297 рублей. На основе этого показателя рассчитывают зарплаты бюджетников и приравненных к ним работников. И они, соответственно, тоже возросли. Эти меры – не разовая акция, а часть планомерной стратегии, позволяющей обеспечить устойчивый рост доходов белорусов с учетом инфляции. С 1 января в Беларуси увеличена минимальная зарплата

Ощутимо выросла и минимальная заработная плата. Нижнюю границу подняли сразу на 18 % – теперь она равна 858 рублям. Приятные новости и для белорусов, которые находятся на заслуженном отдыхе: с этого дня отменяется ограничение по выплате пенсии за выслугу лет госслужащим. Согласно планам, в течение 2026 года все виды пенсий в стране будут проиндексированы в среднем на 14,5 %.

Елена Герасименко, помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В принципе, и взрослые люди – это же те же дети. И, конечно, когда в каком-то месяце повышается пенсия на 5 %, в каком-то месяце на 10 %. И вот это было в 2025 году, это предполагается в 2026-м. Мы радуемся как дети, потому что пусть это небольшая какая-то даже сумма, но это очень приятно. И вы знаете, вот эта вот забота со стороны главы государства и в целом всего аппарата государственных служащих, забота о пенсионерах – это дорогого стоит. Потому что мы себя действительно чувствуем защищенными.

Потяжелела и базовая величина. Теперь она равняется 45 рублям. Вслед за базовой ставкой увеличится размер социальных выплат, вырастут госпошлины и административные штрафы. Есть нововведения и для автовладельцев.

Алина Мычко, корреспондент:

С 1 января в стране меняется порядок задержания и помещения авто должников на охраняемые стоянки. Если машина находится в розыске по постановлению судебного исполнителя, сотрудник ГАИ проводит его осмотр в присутствии как минимум двух свидетелей. После этого составляется специальный акт. Эти меры направлены на повышение прозрачности и легитимности процедуры задержания авто.