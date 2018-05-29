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Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня

29 мая 2018 10:46
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Новости Беларуси. К открытию «Политехник» активно готовят студенты БНТУ, рассказали в программе «Большой город». С ностальгией ребята вспоминают зарницы, пионерские костры и беззаботный детский отдых. Но и постарались подготовить лагерь к приезду юных отдыхающих.

Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня-1

Студент БНТУ:
Выполняли работы по облагораживанию местности: чинили беседки, заносили скамейки, кровати. Все для детей.Необъятный стадион, бесконечные аллеи, современные игровые площадки… Чем не простор для творчества и раздолье для всестороннего развития? Бригады рабочих наносят последние штрихи в декоре. Чтоб отдохнуть от городской суеты, у ребят этим летом получилось как можно ярче.

Кажется, сама природа здесь затаила дыхание в ожидании детишек.

Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня-4

Пока в лагере непривычно спокойно. Но уже со 2 июня это живописное местечко наполнится озорным смехом нескольких сотен мальчишек и девчонок.
Опытные педагоги уверены, все четыре смены пройдут, как на одном дыхании.

Увлечение здесь найдут и для тихонь, и для озорников.

Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня-7

Нина Кусмерская-Мялик, начальник оздоровительного лагеря «Политехник»:
Сама атмосфера, территория и та любовь, с которой мы будем детей принимать, она не позволит им просто скучать.

Несмотря на то, что у лагеря будет первая встреча с детьми, свободных путёвок практически не осталось на все четыре смены. Приедут сюда те, кто хочет общаться, заниматься научной работой и укреплять здоровье. Что касается кружков – педагоги здесь подойдут нестандартно.

На военно-патриотической секции 16-годки и в18-летки смогут смело перевоплощаться в солдатов, генералов и даже разведчиков.

Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня-10


Нина Кусмерская-Мялик:
Захочет Сашенька или Петенька повязать повыжигать – он попробует. Не понравится – у него есть возможность перейти в другой кружок, мастеркласс-лабораторию.
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы открываем в этом году новый оздоровительный лагерь на базе студенческого санатория-профилактория «Политехник» с таким же названием.

На 240 мест в смену – получается, 960 детей отдохнут и оздоровятся в этом лагере за летний сезон.

Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня-13

Находится этот оздоровительный лагерь недалеко от Минска на берегу Заславского водохранилища. Будет организованы четыре смены, будет работать педагогический отряд «Ветразь», который имеет очень большой опыт работы с детьми, они неоднократные призеры на городских смотрах и конкурсах.
Будет очень много направлений по занятости. Поэтому я думаю, что дети действительно запомнят этот отдых. Конечно, первый раз начинать всегда трудно, но я надеюсь, что тот педагогический состав, который будет там работать и обслуживающий персонал сделают все возможное, чтобы детям действительно этот отдых запомнился.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

# Оздоровление # Здоровье # Нина Кусмерская-Мялик

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