Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня
Новости Беларуси. К открытию «Политехник» активно готовят студенты БНТУ, рассказали в программе «Большой город». С ностальгией ребята вспоминают зарницы, пионерские костры и беззаботный детский отдых. Но и постарались подготовить лагерь к приезду юных отдыхающих.
Студент БНТУ:
Выполняли работы по облагораживанию местности: чинили беседки, заносили скамейки, кровати. Все для детей.Необъятный стадион, бесконечные аллеи, современные игровые площадки… Чем не простор для творчества и раздолье для всестороннего развития? Бригады рабочих наносят последние штрихи в декоре. Чтоб отдохнуть от городской суеты, у ребят этим летом получилось как можно ярче.
Кажется, сама природа здесь затаила дыхание в ожидании детишек.
Пока в лагере непривычно спокойно. Но уже со 2 июня это живописное местечко наполнится озорным смехом нескольких сотен мальчишек и девчонок.
Опытные педагоги уверены, все четыре смены пройдут, как на одном дыхании.
Увлечение здесь найдут и для тихонь, и для озорников.
Нина Кусмерская-Мялик, начальник оздоровительного лагеря «Политехник»:
Сама атмосфера, территория и та любовь, с которой мы будем детей принимать, она не позволит им просто скучать.
Несмотря на то, что у лагеря будет первая встреча с детьми, свободных путёвок практически не осталось на все четыре смены. Приедут сюда те, кто хочет общаться, заниматься научной работой и укреплять здоровье. Что касается кружков – педагоги здесь подойдут нестандартно.
На военно-патриотической секции 16-годки и в18-летки смогут смело перевоплощаться в солдатов, генералов и даже разведчиков.
Нина Кусмерская-Мялик:
Захочет Сашенька или Петенька повязать повыжигать – он попробует. Не понравится – у него есть возможность перейти в другой кружок, мастеркласс-лабораторию.
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы открываем в этом году новый оздоровительный лагерь на базе студенческого санатория-профилактория «Политехник» с таким же названием.
На 240 мест в смену – получается, 960 детей отдохнут и оздоровятся в этом лагере за летний сезон.
Находится этот оздоровительный лагерь недалеко от Минска на берегу Заславского водохранилища. Будет организованы четыре смены, будет работать педагогический отряд «Ветразь», который имеет очень большой опыт работы с детьми, они неоднократные призеры на городских смотрах и конкурсах.
Будет очень много направлений по занятости. Поэтому я думаю, что дети действительно запомнят этот отдых. Конечно, первый раз начинать всегда трудно, но я надеюсь, что тот педагогический состав, который будет там работать и обслуживающий персонал сделают все возможное, чтобы детям действительно этот отдых запомнился.