Новый детский оздоровительный лагерь «Политехник» откроют 2 июня

Новости Беларуси. К открытию «Политехник» активно готовят студенты БНТУ, рассказали в программе «Большой город». С ностальгией ребята вспоминают зарницы, пионерские костры и беззаботный детский отдых. Но и постарались подготовить лагерь к приезду юных отдыхающих.

Студент БНТУ:

Выполняли работы по облагораживанию местности: чинили беседки, заносили скамейки, кровати. Все для детей.Необъятный стадион, бесконечные аллеи, современные игровые площадки… Чем не простор для творчества и раздолье для всестороннего развития? Бригады рабочих наносят последние штрихи в декоре. Чтоб отдохнуть от городской суеты, у ребят этим летом получилось как можно ярче.

Кажется, сама природа здесь затаила дыхание в ожидании детишек.

Пока в лагере непривычно спокойно. Но уже со 2 июня это живописное местечко наполнится озорным смехом нескольких сотен мальчишек и девчонок.

Опытные педагоги уверены, все четыре смены пройдут, как на одном дыхании.

Увлечение здесь найдут и для тихонь, и для озорников.

Нина Кусмерская-Мялик, начальник оздоровительного лагеря «Политехник»:

Сама атмосфера, территория и та любовь, с которой мы будем детей принимать, она не позволит им просто скучать.



Несмотря на то, что у лагеря будет первая встреча с детьми, свободных путёвок практически не осталось на все четыре смены. Приедут сюда те, кто хочет общаться, заниматься научной работой и укреплять здоровье. Что касается кружков – педагоги здесь подойдут нестандартно.

На военно-патриотической секции 16-годки и в18-летки смогут смело перевоплощаться в солдатов, генералов и даже разведчиков.



Нина Кусмерская-Мялик:

Захочет Сашенька или Петенька повязать повыжигать – он попробует. Не понравится – у него есть возможность перейти в другой кружок, мастеркласс-лабораторию.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Мы открываем в этом году новый оздоровительный лагерь на базе студенческого санатория-профилактория «Политехник» с таким же названием.

На 240 мест в смену – получается, 960 детей отдохнут и оздоровятся в этом лагере за летний сезон.