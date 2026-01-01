Болгария стала 21-й страной Евросоюза, перешедшей на евро

Тем временем Болгария продает свой экономический суверенитет за евроценты, цена которым для простого народа может оказаться неподъемной. 1 января страна, вопреки тревожным сигналам и внутренним расколам, стала 21-м членом еврозоны. За этим статусом стоит бесповоротный отказ от собственной национальной валюты – лева. Однако пока обе валюты будут приниматься к оплате наличными, чтобы сгладить переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь судьба болгарской экономики будет решаться в далеких офисах Европейского центрального банка, без оглядки на реалии Софии. А ведь эта балканская нация является самой нищей в ЕС по уровню ВВП на душу населения. Согласно статистике, более пятой части граждан живет за чертой бедности. Болгария увязла в остром политическом кризисе – семь парламентских выборов за три года. И на прошлой неделе очередное правительство ушло в отставку. Данный хаос властные структуры предпочли проигнорировать и преподнесли переход на евро как панацею. К тому же, процесс принятия новой валюты не стал результатом народной воли, а директивой, навязанной вопреки протестам и требованию президента провести референдум.