Болгария стала 21-й страной Евросоюза, перешедшей на евро
Тем временем Болгария продает свой экономический суверенитет за евроценты, цена которым для простого народа может оказаться неподъемной. 1 января страна, вопреки тревожным сигналам и внутренним расколам, стала 21-м членом еврозоны. За этим статусом стоит бесповоротный отказ от собственной национальной валюты – лева. Однако пока обе валюты будут приниматься к оплате наличными, чтобы сгладить переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь судьба болгарской экономики будет решаться в далеких офисах Европейского центрального банка, без оглядки на реалии Софии. А ведь эта балканская нация является самой нищей в ЕС по уровню ВВП на душу населения. Согласно статистике, более пятой части граждан живет за чертой бедности.
Болгария увязла в остром политическом кризисе – семь парламентских выборов за три года. И на прошлой неделе очередное правительство ушло в отставку. Данный хаос властные структуры предпочли проигнорировать и преподнесли переход на евро как панацею. К тому же, процесс принятия новой валюты не стал результатом народной воли, а директивой, навязанной вопреки протестам и требованию президента провести референдум.
Я не испытываю оптимизма по вполне объективным причинам: сейчас, вероятно, самое неподходящее время, учитывая ситуацию во всей Европе. И я не считаю, что аннулирование и ликвидация болгарского лева в течение одного месяца – это наилучший подход.
Болгары называют дальнейшую евроинтеграцию символом потери национальной идентичности. Для них брюссельские обещания о сказочном обогащении звучат как заезженная пластинка. Ее они слушали еще в 2007 году, когда Болгария вступила в ЕС.
Тогда прикосновение этой нестабильной страны к Евросоюзу обернулось ростом инфляции и цен на базовые продукты. А отказ от последнего инструмента гибкой экономической политики – национальной валюты – и вовсе приведет к окончательному растворению Болгарии в безликой общеевропейской конструкции.