Какой бы детский лагерь выбрал лично начальник минского управления по санаторно-курортному лечению?

Новости Беларуси. По каким критериям выбирал бы лично начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения детский лагерь – узнаем в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Разный подход у родителей: некоторые считают критерием, чтобы были все удобства. Некоторые выбирают по разнообразию воспитательного процесса.

Я бы сам выбрал лагерь там, где действительно ребенку уделяется особое внимание именно в воспитательном процессе,

именно в занятости ребенка, чтобы он был занят действительно весь тот день, который по графику отведен – занятия в кружках, занятия спортом.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»