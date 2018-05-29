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Какой бы детский лагерь выбрал лично начальник минского управления по санаторно-курортному лечению?

29 мая 2018 11:08
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Новости Беларуси. По каким критериям выбирал бы лично начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения детский лагерь – узнаем в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Разный подход у родителей: некоторые считают критерием, чтобы были все удобства. Некоторые выбирают по разнообразию воспитательного процесса.

Я бы сам выбрал лагерь там, где действительно ребенку уделяется особое внимание именно в воспитательном процессе,

именно в занятости ребенка, чтобы он был занят действительно весь тот день, который по графику отведен – занятия в кружках, занятия спортом.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

# Оздоровление # Здоровье # Валерий Нафранович

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