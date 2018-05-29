«Обязательно 5-разовое питание»: чем кормят в детских оздоровительных лагерях Беларуси

Новости Беларуси. Питание в детских оздоровительных лагерях Беларуси – один из важных вопросов, которым интересуются родители, отправляя своих детей отдыхать. Как формируется рацион юных отдыхающих, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Питание в загородных оздоровительных лагерях обязательно 5-разовое. И интервал между питаниями не должен превышать 3,5-4 часов. У нас разработаны примерные двухнедельные меню.

Главным управлением потребительского рынка разработаны они как для оздоровительных лагерей, так и для спортивно-оздоровительных лагерей.

Питание разнообразное, сбалансированное, богатое витаминами.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»