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«Обязательно 5-разовое питание»: чем кормят в детских оздоровительных лагерях Беларуси

29 мая 2018 11:07
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Новости Беларуси. Питание в детских оздоровительных лагерях Беларуси – один из важных вопросов, которым интересуются родители, отправляя своих детей отдыхать. Как формируется рацион юных отдыхающих, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Питание в загородных оздоровительных лагерях обязательно 5-разовое. И интервал между питаниями не должен превышать 3,5-4 часов. У нас разработаны примерные двухнедельные меню.

Главным управлением потребительского рынка разработаны они как для оздоровительных лагерей, так и для спортивно-оздоровительных лагерей.

Питание разнообразное, сбалансированное, богатое витаминами.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»

# Оздоровление # Здоровье # Валерий Нафранович

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