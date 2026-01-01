25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ

В день рождения СТВ продолжает принимать поздравления, в которых отмечается высокий уровень контента и профессионализма сотрудников СТВ. «Сегодня вы находитесь на передовой информационного противостояния. Правдой, фактами, неопровержимыми доказательствами вы не оставляете ни единого шанса деструктивным изданиям и фейкам завладеть умами и душами белорусов», – отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Убежден, что активная гражданская позиция, патриотизм и уважение к своему зрителю будут и в дальнейшем служить укреплению информационного суверенитета нашей страны», – отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. С 25-летием СТВ сегодня также поздравили Министерство по чрезвычайным ситуациям, глава Национального олимпийского комитета. Но если театр, как принято говорить, начинается с вешалки, то любой телеканал и, разумеется, СТВ тоже, начинается с новостей. Информационные выпуски – это всегда «горячо», это всегда масштабно, это всегда на злобу дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А учитывая наше фирменное время вечернего информационного вещания – 19:30 – это всегда максимально быстро и оперативно. А том, как мы готовим самое «горячее блюдо» на телевизионной кухне – Анастасия Дехтяр.

– 5 минут до эфира. Новости никогда не спят. Иначе с чего бы им быть 24 часа?

Ночь, улица, фонарь, ньюсрум СТВ – негасимый свет. Там за окном уже собирают выпуск. Еще дворники не вышли на тропу уборки, а коллективная в здание на Коммунистической уже протоптана. Бригада из утренней смены в 5 утра прибывает на работу, чтобы к завтраку белорусам подать свежие новости. Первый прямой эфир – в 6:30 утра.

Символично: в этой студии вообще зарождалось белорусское телевидение. Аккурат 1 января 1956-го отсюда впервые вышли в эфир. Вот такой комбо-юбилей! Телеканал СТВ – не только хранитель традиций, но и их продолжатель.

10 минут утреннего вещания для обывателя совсем немного, но за скромным таймингом первых выпусков дня стоит работа не меньше 15 человек.

Юлия Войтова, ведущая программы «Новости 24 часа»:

Сложность утренних эфиров определенно присутствует, потому что нужно мобилизоваться. Вот эта мобилизация из-за того, что организм еще находится вот в этом спящем режиме, она требует колоссальных усилий. То есть и голос еще спит, и дикция еще не разработанная. – И какая скороговорка? Юлия Войтова:

14-я артиллерийская бригада бомбардировала бонбоньерками Бранденбург, а надо было бомбардировать барышень.

Полная мобилизация – ведь работа в новостях – это жизнь: здесь и сейчас, а еще постоянный забег от эфира к эфиру. Ведь порой события происходят не по будильнику: оперативка, которая может изменить ход истории, а нынешняя геополитика крутится в разных часовых поясах. Потому горячие новости – главный конек.

Создавать новости – особый вид телевизионного искусства. И в этом поле уж точно один не воин.

Сергей Верас, шеф-редактор программы «Новости 24 часа»:

Контент создается большой командой, поэтому несложно. С миру по слову. Смотришь – предложение, а там и выпуск на высокім мастацкім ўзроўні.

В дирекции информационного вещания работает больше сотни человек самых разных специализаций. Но какими бы разными они ни были, их объединяет дедлайн – строгое время новостных эфиров. В день их по меньшей мере 8. Это если не брать в счет ежедневный контент: стильное и насыщенное инфоутро, выпуски спорт-новостей, «Минщину» и любимая программа минчан – «Столичные подробности». Все это выдать любой ценой – миссия выполнима, знает каждый боец здешнего информационного фронта.

Валентина Новикова, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Ничего так не добавляет драйва в работе, как появление срочных важных сообщений. Вот тогда мобилизуется вся команда. И на самом деле наш рекорд от появления первых сообщений до момента выхода в эфир – чуть-чуть больше минуты.

Ежедневно репортеры проезжают сотни километров, встречаются с десятками спикеров, бывают и на официальных паркетах, и в полях, привозят на флешках гигабайты материалов, чтобы поделиться самым актуальным и эксклюзивным со зрителем.

Диана Головач, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня ты на ферме, завтра ты уже в парламенте. Вот это, мне кажется, самое вкусное в работе журналистов. Наверное, моя самая незабываемая съемка – для проекта «Суровый взгляд», когда мы поехали в Шарковщину снимать теленка, мама которого – корова, а папа – зубр. Вот это для меня было очень удивительно увидеть вживую, что такое реально. А когда повестка диктует особенно насыщенно: это будь то красные дни календаря, важные государственные праздники или политические события – информационная дирекция переходить на режим особого несения инфослужбы.

Выездные студии, как это было к примеру на Всебелорусском народном собрании, прямые включения в День Независимости и спецвыпуски, такие как были в дни обострения ситуации с беженцами на белорусско-польской границе в 2021-м. Позволяют быть оперативными как мобильные телевизионные комплекты, которые умещаются всего в рюкзак и позволяют выйти в прямой эфир мгновенно, так и интеллектуальные способности журналистов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Самые интересные, ну, понятно, часовые пояса различные. В 18:30 по Минску глава государства еще выступал на саммите в Москве, но я примерно понимал, какая будет повестка, и в 19:30 у нас был сюжет в эфире. Благодаря, конечно, командной работе, но вот так вот, вот так приходится работать. Технологии – в помощь. Специальная автоматизированная система позволяет над созданием выпуска работать одновременно и репортерам, и редакторам, и ведущим, и режиссерской группе. А апогеем информационного дня становится вечерний выпуск новостей.

Юлия Алексеюк, ведущая программы «Новости 24 часа»:

За последние несколько лет формат вечерних новостей очень сильно изменился. По ощущениям для меня, как для ведущей, это как пересесть из маленькой лодки в какой-то большой корабль. Зрители телеканала СТВ, я думаю, видят, насколько изменилась студия визуально и насколько изменилось качество и количество контента, который мы выпускаем в вечерних новостях. Любить или не выдержать такой новостной темп. Здесь работают те, кто безнадежно и взаимно влюблен в свою профессию. Быть всегда готовым к выезду на съемки, служить информационным интересам страны, дирижировать медиапроцессами – это все про бойцов передового фронта СТВ. И, кажется, у наших коллег во взятии очередных профессиональных рекордов еще есть резерв.