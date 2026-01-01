2026 год встретили ярко и красиво! Собрали главные моменты праздничной ночи в Минске

Ну а тем временем миллионы белорусов весело и от души – кто-то в узком семейном кругу, а кто-то в большой компании на ярко украшенных улицах встретили Новый год. В каждом регионе, конечно, свой топ праздничных новогодних локаций. Например, в Минске по традиции – это Октябрьская площадь и набережная Свислочи у Дворца спорта. Праздник удался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Ольги Наумовой.

Обратный отсчет последних мгновений 2025-го. Вот так в самую волшебную полночь белорусы прощаются с уходящим и радостно встречают новый – 2026 год.

Ольга Наумова, корреспондент:

По восточному календарю 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади. Эта стихия обладает особой жизненной силой и энергией. А еще есть примета – если в праздничную ночь положить в карман монетку, то год будет финансово благополучным.

Встречать Новый год у главной елки Беларуси уже стало доброй традицией. Здесь люди из разных городов и стран.

Хотя ночь очень холодная – у людей вокруг теплые сердца. Ваша страна мирная и красивая. Мне она очень нравится.

Большими компаниями – с друзьями и близкими – многие встречают 2026-й не за праздничным столом. Конечно, вместе слушают новогоднее обращение Президента. В нем каждый уловил самое важное именно для него. Новогоднее обращение Президента Беларуси.

То, что я ощущаю, это безопасность в нашем городе и вообще в стране – это очень здорово. Мы можем спокойно с женой гулять, ходить. И приятно наблюдать сотрудников, которые несут службу. Мы живем в нашей стране. Надо быть благодарным за то, что у нас есть. Да, то, что у нас есть будущее.

Если будет мир, то сбудутся и все мечты и все пожелания, которые были высказаны на Новый год. Впервые в Минске встречает Новый год Ольга Саверская из Украины. У этой девушки непростая судьба: она вынужденно покинула родину из-за обострения военного конфликта. И вот, в надежде на спокойную жизнь, переехала минувшей осенью в Беларусь. Наконец без страха строит планы на будущее. Мечтает открыть свое дело в индустрии красоты.

Ольга Саверская, жительница Минска:

Чувствуется безопасность, потому что ракеты над головой не летают и люди здесь на самом деле очень приятнее. Думала, что будут ко мне относиться совсем не очень, так как я с другой стороны и страна такая, которая воюет. Но на самом деле приняли меня очень хорошо. Я хочу здесь остаться жить и строить свое дальнейшее будущее.

Новогодние праздники всегда отличаются высоким туристическим потоком. Беларусь привлекает путешественников колоритными историческими достопримечательностями и природными красотами, но раскрыт далеко не весь потенциал. В этом году работы в сфере гостеприимства будет больше. Отрасль нужно поднимать на ступень выше. Тем более мы открыты для иностранцев. Несколько лет действует безвизовый режим для граждан почти 40 государств. Свободный въезд продлили и на этот год. В праздник такой возможностью воспользовались многие жители ЕС.

Мы вообще из Латвии, поэтому мы сюда приехали специально на Новый год. Очень весело, очень красочно, ярко, все светло. Чувствуется, что есть праздник.

В новогоднюю ночь Минск зажег все свои огни. Весь город сиял и переливался. Особую атмосферу создала световая композиция у Дворца Республики: 12 арок по месяцам года стали популярной праздничной фотолокацией. Яркая световая инсталляция у нарядной елки и большая сцена с широкими экранами и объемным звуком. Главной музыкальной локацией стала площадка у Дворца спорта.