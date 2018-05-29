Где отдыхает начальник Минского управления по санаторно-курортному лечению?

Новости Беларуси. Где предпочитает отдыхать начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, узнаем в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Я предпочитаю отдыхать в наших белорусских санаториях. Здесь сохранен, прежде всего, кадровый потенциал.

Это медицинская база, которая была в советские времена. И поэтому в наших санаториях действительно качественное медицинское обслуживание сочетается уже с довольно комфортными условиями. Потому что ведомственные санатории понимают, что, не развивая базу, к ним вряд ли поедут люди. А вы знаете, что не только белорусы, а особенно россияне предпочитают отдыхать в наших санаториях. Это связано со многими факторами.

Во-первых – природа, во-вторых отношение людей, качество оказываемых медицинских услуг.

И это все в сочетании позволяет в течение года практически под 100% загружать санатории. Такого лет 15-20 абсолютно не было. Об этом когда-то можно было только мечтать. Была загрузка 40-50% даже в летний период. А сейчас в летний период мест в санатории у нас практически не найти.

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