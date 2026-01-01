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Лукашенко отметил расширение спектра двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии

01 января 2026 17:11
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Национальный праздник в первый день наступившего года отмечает Словакия. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента и премьер-министра этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко отметил расширение спектра двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии-2

В своем поздравлении наш Президент отметил, что шаг за шагом Беларусь и Словакия расширяют спектр двустороннего сотрудничества, а также восстанавливают дипломатическое присутствие в столицах. Завершится этот процесс в нынешнем году открытием Посольства Беларуси в Братиславе. А это, безусловно, значительно расширяет возможности для более продуктивного взаимодействия в торговле, инвестициях, промышленной кооперации, а также гуманитарном, культурном и научно-техническом взаимодействии.

# Александр Лукашенко # Словакия # Беларусь-Словакия

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