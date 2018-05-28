«Психолог и я». Как реагировать на критику?

Марина Прохорова, психолог:

Вполне возможно, вы сейчас примеряете третье подряд платье в поисках подходящего образа, либо выбираете галстук в тон вашему настроению перед началом рабочего дня. В любом случае вы стремитесь понравиться вашему отражению в зеркале, ведь согласитесь, когда вы оказываетесь под прицелом хотя бы одной пары глаз, стремление и желание выглядеть прекрасно и безупречно превращается в панацею. А все потому или хотя бы отчасти потому, что, выбирая между комплиментом и критикой, мы склонны избегать негативной оценки нашим словам, действиям и внешнему виду. Итак, сегодня на повестке дня – критика. Разберемся, что это за феномен и как его правильно воспринимать.

Как реагировать на критику? Узнаете, посмотрев видеоматериал.