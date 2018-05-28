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«Психолог и я». Как реагировать на критику?

28 мая 2018 08:00
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Марина Прохорова, психолог:
Вполне возможно, вы сейчас примеряете третье подряд платье в поисках подходящего образа, либо выбираете галстук в тон вашему настроению перед началом рабочего дня. В любом случае вы стремитесь понравиться вашему отражению в зеркале, ведь согласитесь, когда вы оказываетесь под прицелом хотя бы одной пары глаз, стремление и желание выглядеть прекрасно и безупречно превращается в панацею. А все потому или хотя бы отчасти потому, что, выбирая между комплиментом и критикой, мы склонны избегать негативной оценки нашим словам, действиям и внешнему виду. Итак, сегодня на повестке дня – критика. Разберемся, что это за феномен и как его правильно воспринимать. 

Как реагировать на критику? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Консультация психолога # Здоровье # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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