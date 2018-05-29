Единственный оздоровительный лагерь в Минске с верёвочным городом – «Горизонт»

Новости Беларуси. Каждый родитель старается выбрать максимально комфортный и интересный отдых для своего ребенка в оздоровительном лагере. Что интересного предлагается в это году, рассказал в программе «Большой город» начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Каждый лагерь привносит какую-то отдельную изюминку. Оздоровительный лагерь «Горизонт» - я его иногда называю оздоровительным холдингом.

Можете себе представить: 1080 мест в одну смену!

И при этом уже практически все путевки в этот лагерь забронированы или куплены. Вот какой интерес наши родители и их дети имеют действительно к нашему оздоровлению. Это единственный оздоровительный лагерь в Минске, где есть веревочный город.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»