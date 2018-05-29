«Родители оплачивают не менее 10% стоимости»: сколько стоит путёвка в детский лагерь в 2018 году?

Новости Беларуси. Всегда хочется получить идеальный отдых после порой сложной зимы. Но что себе и своим детям могут позволить минчане? Как формируется цена на путевку в детский оздоровительный лагерь, и какую часть платят родители, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь на 18 дней будет составлять около 505 рублей. При чем, родители оплачивают не менее 10% стоимости путевки.

Государственная дотация в этой стоимости составляет 185 рублей, а часть стоимости путевки, например, может оплачивать предприятие.

И, как правило, они это делают. Вот почему я сказал, что родители оплачивают не менее 10%.

Детские оздоровительные лагеря-2018: «Большой город»