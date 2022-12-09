«В 7 раз больше, чем у нас». Путин озвучил цифры по безработице в Европе
В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действительно территорию ЕАЭС защитили от продовольственного кризиса. В нынешних условиях – это достойный маркер жизнеспособности интеграционного союза. ЕС не справился, ЕАЭС выглядит достойно. Если премьер Армении Пашинян говорил о продуктовой и промышленной интеграции, повторил раньше и часто сказанные тезисы нашего Президента, то вновь избранный президент Казахстана Токаев поднял тему цифровизации ЕАЭС. Мол, Казахстан здесь образец. Хотя Владимир Путин зацифровизировал ЕАЭС одним абзацем – показатели в нашу пользу.
Владимир Путин, президент России:
Уровень безработицы за 9 месяцев 2022 года сократился. И сократился в государствах ЕАЭС очень прилично, очень заметно – на 18 %. И составляет чуть более 1 %. 1,1 % от общей численности рабочей силы. Я обращаю внимание коллег, что безработица является ключевым показателем состояния экономики в целом. К слову, в Евросоюзе безработица – 7 %. То есть в 7 раз больше, чем у нас.
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