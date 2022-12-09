Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нём быть»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. И сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, считая этого Олланда, которого она за руку водила на моих глазах, они якобы провели тайную операцию, обманули всех. Прежде всего Россию, Путина и всех в мире.

Дали паузу, возможность армии украинской подготовиться к этой войне. Если бы это было так – это было бы слишком просто. Знаете, вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если это так. Это не так, но если это так – чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились. А мы точно знаем, в ближайшее время – я Путину сказал – мы обнародуем эти факты, как они должны были после 2020 года, мятежа в Беларуси – если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с НАТО войсками и захватят у нас власть – начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война. В 2021-м, может, в 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель лживых заявлений, что Россия начала войну.