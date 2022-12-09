Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нём быть»
После завершения саммита в Бишкеке Александр Лукашенко сразу же планировал отправиться на официальный прием от имени президента Кыргызстана, но, как это часто бывает на полях важных политических мероприятий, главу белорусского государства задержали журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, наш Президент никогда не отказывает в общении репортерам.
У Александра Лукашенко попросили прокомментировать недавнее высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее. Такие признания выглядят по крайней мере странно. Поскольку именно Меркель являлась одним из участников разработки минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. А после такого заявления бывшего немецкого канцлера очевидно, что Запад не заинтересован в мирном разрешении конфликта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. И сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, считая этого Олланда, которого она за руку водила на моих глазах, они якобы провели тайную операцию, обманули всех. Прежде всего Россию, Путина и всех в мире.
Дали паузу, возможность армии украинской подготовиться к этой войне. Если бы это было так – это было бы слишком просто. Знаете, вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если это так. Это не так, но если это так – чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились. А мы точно знаем, в ближайшее время – я Путину сказал – мы обнародуем эти факты, как они должны были после 2020 года, мятежа в Беларуси – если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с НАТО войсками и захватят у нас власть – начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война. В 2021-м, может, в 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель лживых заявлений, что Россия начала войну.
Они – Меркель и Порошенко – хотят показать свою значимость, что украинская армия, смотрите, воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира, потому что мы обманули тогда в Минске всех. И мир весь обманули, и Россию и так далее. Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали, чтобы обмануть. Все было серьезно. То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе – Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли: «Ну ты там, ты же ездила с Олландом (представляла Европу) и ты толкала Украину не туда, куда надо!» Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю: мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила.
В продолжение темы Александр Лукашенко назвал условие для установления мира в Украине: необходимо сесть за стол переговоров. И в тишине обсудить все проблемы.
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