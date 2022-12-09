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Сотрудники The New York Times начали масштабную забастовку

09 декабря 2022 10:28
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Новости США. Сотрудники американской газеты The New York Times начали первую за 40 лет масштабную забастовку: более 1 000 человек недовольны своими контрактами и условиями труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники The New York Times начали масштабную забастовку-1

Они требуют повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Забастовка – способ быть услышанным начальством. Люди рассчитывают, что после этого руководство не только обсудит зарплаты, которые упали по сравнению с 2020 годом, но и пересмотрит политику издания в отношении рабочего времени и здоровья сотрудников.  

Сотрудники The New York Times начали масштабную забастовку-4

По словам активистов, нынешнее положение дел в редакции и особенно оплата труда не отражают экономической действительности и не соответствует показателям инфляции.  

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# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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