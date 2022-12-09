Сотрудники The New York Times начали масштабную забастовку

Новости США. Сотрудники американской газеты The New York Times начали первую за 40 лет масштабную забастовку: более 1 000 человек недовольны своими контрактами и условиями труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Забастовка – способ быть услышанным начальством. Люди рассчитывают, что после этого руководство не только обсудит зарплаты, которые упали по сравнению с 2020 годом, но и пересмотрит политику издания в отношении рабочего времени и здоровья сотрудников.